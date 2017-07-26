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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Горизонт Диа»: новый франчайз Square Enix

Компания Square Enix анонсировала мультимедийный проект «Горизонт Диа» (Dia Horizon), который начнётся с анимационного телевизионного сериала, намеченного к выходу на октябрь этого года. А пока что у сериала есть только невнятный синопсис.

Что находится за пределами горизонта? Смерть… Надежда… Свобода. Девушка, которая хранит тайну с самого рождения. Ей не позволено быть свободной, но именно свободы она жаждет больше всего. Всю свою жизнь она провела в закрытом и тесном мирке. Даже жизнь или смерть здесь кто-то выбирает. И я подумал, если Бог заготовил для нас только несчастные развязки, я хочу разделить смерть с ней и ни с кем другим. Я хочу отдать ей половину собственной жизни, даже если это будет означать, что мы умрём вместе. И поэтому мы отправимся с ней за черту горизонта. Мы встретились, сплетя две жизни в одну смерть.

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Горизонт Диа (Dia Horizon)
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