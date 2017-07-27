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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Моя девушка — по-настоящему развратная девственница» — авторы и сэйю

На официальном сайте стартующей в осеннем сезоне экранизации комедийной манги Намиру Мацумото «Моя девушка — по-настоящему развратная девственница» (Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shojo Bitch na Ken), появилась информация об авторском составе и сэйю грядущего аниме.

Сэйю
Акихо Косака Юки Аой Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Тацумаки в «Ванпанчмене»
Харука Щинозаки Мицухиро Ичики Такеяма в «Ангельских ритмах!», Казуя Аой в «Заморозке»
Щизуку Арияма Рариса Таго Такеда
Рина Саидзи Нацуми Ямада Нико Саруватари в «Макиавеллизме вооружённой девушки», Марина Коике в «Голоде семейства Миякава»
Каната Щинозаки Юки Яаги

Авторы
Режиссёр Нобуёщи Нагаяма эпизоды «Дневника Хинако»
Сценарист Хидеки Щиране «Свидание на жизнь»
Дизайнер персонажей Шоко Ясуда «Безграничный Фафнир»
Студия Diomedea

Харука Щинозаки — обычный старшеклассник, который идеализировал красивую и прилежную старосту своего класса Акихо Косаку. Однажды, решив, что терять ему всё равно нечего, он признаётся ей в своих чувствах, и, к его удивлению, Акихо соглашается с ним встречаться. При этом девушка подходит к отношениям со всей серьёзностью, правда, суть иногда не улавливает, так что регулярно шокирует своего нового парня предложениями исключительно эротического содержания.

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Моя девушка — по-настоящему развратная девственница (Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shojo Bitch na Ken)
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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