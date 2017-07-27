«Моя девушка — по-настоящему развратная девственница» — авторы и сэйю

На официальном сайте стартующей в осеннем сезоне экранизации комедийной манги Намиру Мацумото «Моя девушка — по-настоящему развратная девственница» (Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shojo Bitch na Ken), появилась информация об авторском составе и сэйю грядущего аниме.
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Сэйю
|Акихо Косака
|Юки Аой
|Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Тацумаки в «Ванпанчмене»
|Харука Щинозаки
|Мицухиро Ичики
|Такеяма в «Ангельских ритмах!», Казуя Аой в «Заморозке»
|Щизуку Арияма
|Рариса Таго Такеда
|Рина Саидзи
|Нацуми Ямада
|Нико Саруватари в «Макиавеллизме вооружённой девушки», Марина Коике в «Голоде семейства Миякава»
|Каната Щинозаки
|Юки Яаги
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Авторы
|Режиссёр
|Нобуёщи Нагаяма
|эпизоды «Дневника Хинако»
|Сценарист
|Хидеки Щиране
|«Свидание на жизнь»
|Дизайнер персонажей
|Шоко Ясуда
|«Безграничный Фафнир»
|Студия
|Diomedea
Харука Щинозаки — обычный старшеклассник, который идеализировал красивую и прилежную старосту своего класса Акихо Косаку. Однажды, решив, что терять ему всё равно нечего, он признаётся ей в своих чувствах, и, к его удивлению, Акихо соглашается с ним встречаться. При этом девушка подходит к отношениям со всей серьёзностью, правда, суть иногда не улавливает, так что регулярно шокирует своего нового парня предложениями исключительно эротического содержания.