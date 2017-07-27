«Моя девушка — по-настоящему развратная девственница» — авторы и сэйю

На официальном сайте стартующей в осеннем сезоне экранизации комедийной манги Намиру Мацумото «Моя девушка — по-настоящему развратная девственница» (Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shojo Bitch na Ken), появилась информация об авторском составе и сэйю грядущего аниме.

Сэйю Акихо Косака Юки Аой Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Тацумаки в «Ванпанчмене» Харука Щинозаки Мицухиро Ичики Такеяма в «Ангельских ритмах!», Казуя Аой в «Заморозке» Щизуку Арияма Рариса Таго Такеда Рина Саидзи Нацуми Ямада Нико Саруватари в «Макиавеллизме вооружённой девушки», Марина Коике в «Голоде семейства Миякава» Каната Щинозаки Юки Яаги

Авторы Режиссёр Нобуёщи Нагаяма эпизоды «Дневника Хинако» Сценарист Хидеки Щиране «Свидание на жизнь» Дизайнер персонажей Шоко Ясуда «Безграничный Фафнир» Студия Diomedea

Харука Щинозаки — обычный старшеклассник, который идеализировал красивую и прилежную старосту своего класса Акихо Косаку. Однажды, решив, что терять ему всё равно нечего, он признаётся ей в своих чувствах, и, к его удивлению, Акихо соглашается с ним встречаться. При этом девушка подходит к отношениям со всей серьёзностью, правда, суть иногда не улавливает, так что регулярно шокирует своего нового парня предложениями исключительно эротического содержания.