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Agents of Mayhem и своеобразный пиар

Рекламная кампания игры Agents of Mayhem попахивать отчаянием. Сначала в неё засунули Джонни Гэта из популярной прошлой «песочницы» авторов — серии Saints Row (только по предзаказам!). Это, видимо, не хватило, так что они решили воспользоваться популярностью порнухи по играм и загрузили на YouPorn «слитое порновидео» с участием персонажей Agents of Mayhem. Ничего такого в ролике, само собой, нет — даже игровые арты в «Плэйбоях» позволяли себе больше, а это видео уже перелили на обычный Youtube (и вы можете увидеть его ниже).

Но это ещё не всё. Издатель вернулся на сайт Humble Bundle с бандлом по Saints Row, который, несмотря на название, состоит из кучи разных проектов Deep Silver. Все игры набора можно получить за $ 15. Но можно заплатить $ 75 и получить не только их, но и оплаченный предзаказ Agents of Mayhem! Какое щедрое предложение, не находите?

Agents of Mayhem выйдет 18 августа.

 
 
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Видео Agents of Mayhem (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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