Xbox Live Gold и PS Plus: игры августа 2017

Вот Sony и раскрыла список «бесплатных» игр в PS Plus за август. Ну а подарки за подписку на Xbox Live Gold были привычно обнародованы ещё раньше, так что теперь мы можем сравнить подборки конкурентов.

Игры в PS Plus: август 2017

Игры с Xbox Live Gold: август 2017

Slime Rancher (Xbox One)

Trials Fusion (Xbox One)

Bayonetta (Xbox 360 и Xbox One)

Red Faction: Armageddon (Xbox 360 и Xbox One)

В августе PS Plus продолжает хорошую привычку предлагать владельцам PS4 крупные игры, пусть даже Just Cause 3 считается просто «хорошей», а не отличной песочницей (а ещё у её версии для PS4 были какие-то проблемы с fps — хочется верить, что их всё-таки решили, но наверняка мы не знаем). Ну а Freedom Cry, даром что всего лишь самостоятельное дополнение, основано на одной из лучших частей Assassin’s Creed. Тоже недурно, в общем.

Тем временем владельцам Xbox Live Gold предлагают хорошую и не слишком старую аркаду, похоронивший серию Red Faction шутер и отличную, но далеко не новую Bayonetta. С другой стороны, если вы в неё ещё не играли, то ничего лучше в августовской подборке вас явно не ждёт ни у той, ни у другой стороны.