Музыку для фильма про Хана Соло напишет другой Джон

Прошли те времена, когда музыку к «Звёздным войнам» сочинял исключительно Джон Уильямс. Теперь фильмов про далёкую галактику стало чертовски много. И на безымянное кино про Хана Соло пригласили другого композитора — Джона Пауэлла.

Мистера Пауэллпа можно услышать в двух частях «Как приручить дракона», «Кунг-фу панде» и «Идентификации Борна».

Это будет первый опыт сотрудничества Джона с режиссёром Роном Ховардом, которого призвали спасать проект после увольнения Фила Лорда и Криса Миллера. Кстати, новый постановщик внезапно обнаружил, что у него снимается Уорвик Дэвис. Почти тридцать лет назад Уорвик и Рон вместе работали над легендарной сказкой «Виллоу».

Главные роли в фильме исполняют совершенно незнакомые Ховарду люди — Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон. Сюжет расскажет, как именно молодой Соло стал контрабандистом, вором и проходимцем, с которым Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби познакомились в Мос-Эйсли.

Премьера всё ещё должна произойти 25 мая 2018 года.