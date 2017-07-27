Подкаст «Необъяснимое исчезновение Марса Пателя» отправляется на малые экраны

Мода на экранизацию подкастов набирает обороты. Дабы оставаться в тренде, студия Anonymous Content вслед за недавно взятым в разработку «Возвращением домой» (Homecoming) прибрала к рукам проект под названием «Необъяснимое исчезновение Марса Пателя».

Подкаст, отмеченный престижной премией «Пибоди», ориентирован на детей среднего школьного возраста и ими же озвучен. Забавная и полная тайн история повествует о мальчике по имени Марс Патель, чьи поиски пропавших друзей приводят его в загадочную школу для одарённых учеников. Этакая смесь «Очень странных дел», «Балбесов» (The Goonies) и «Детей шпионов».

Для работы над проектом собрана сверхкреативная, но малоизвестная команда. Сценарием займётся специализирующийся на мыльных операх обладатель премии «Эмми» Дэвид Крайцман («Главный госпиталь», «Дни нашей жизни») совместно с Дженни Тёрнер Холл, которая срежиссирует проект и выступит исполнительным продюсером наравне с Бенджамином Страусом.