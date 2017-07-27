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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Подкаст «Необъяснимое исчезновение Марса Пателя» отправляется на малые экраны

Мода на экранизацию подкастов набирает обороты. Дабы оставаться в тренде, студия Anonymous Content вслед за недавно взятым в разработку «Возвращением домой» (Homecoming) прибрала к рукам проект под названием «Необъяснимое исчезновение Марса Пателя».

Подкаст, отмеченный престижной премией «Пибоди», ориентирован на детей среднего школьного возраста и ими же озвучен. Забавная и полная тайн история повествует о мальчике по имени Марс Патель, чьи поиски пропавших друзей приводят его в загадочную школу для одарённых учеников. Этакая смесь «Очень странных дел», «Балбесов» (The Goonies) и «Детей шпионов».

Для работы над проектом собрана сверхкреативная, но малоизвестная команда. Сценарием займётся специализирующийся на мыльных операх обладатель премии «Эмми» Дэвид Крайцман («Главный госпиталь», «Дни нашей жизни») совместно с Дженни Тёрнер Холл, которая срежиссирует проект и выступит исполнительным продюсером наравне с Бенджамином Страусом.

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Необъяснимое исчезновение Марса Пателя
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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