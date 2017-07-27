А мы подводим итоги розыгрыша билетов на проход в фан-зону на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет».

Мероприятие, напомним, пройдёт уже сегодня в ТРК «Барвиха Luxury Village» (г. Москва) по адресу 8-й км Рублёво-Успенского шоссе. Автобус, который доставит призёров на торжество, отправляется в 17:30. Сбор победителей — в 17:00 у выхода из станции метро «Парк Победы» (Кутузовский проспект в сторону области).

Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, но не явятся на мероприятие, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным — приятного вечера!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

Ан Кирилл

Басов Алексей

Жестков Артем

Кулакова Наталия

Ларионов Станислав

Мельков Алексей

Ременник Пётр

Самойлов Владислав

Слукин Михаил

Тайем Алина

Тарасенко Фёдор

Фирсов Евгений

Ходько Александр

По 1 билету получают: