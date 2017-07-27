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Итоги розыгрыша билетов на проход в фан-зону на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет»

А мы подводим итоги розыгрыша билетов на проход в фан-зону на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет».

Мероприятие, напомним, пройдёт уже сегодня в ТРК «Барвиха Luxury Village» (г. Москва) по адресу 8-й км Рублёво-Успенского шоссе. Автобус, который доставит призёров на торжество, отправляется в 17:30. Сбор победителей — в 17:00 у выхода из станции метро «Парк Победы» (Кутузовский проспект в сторону области).

Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, но не явятся на мероприятие, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным — приятного вечера!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

  • Ан Кирилл
  • Басов Алексей
  • Жестков Артем
  • Кулакова Наталия
  • Ларионов Станислав
  • Мельков Алексей
  • Ременник Пётр
  • Самойлов Владислав
  • Слукин Михаил
  • Тайем Алина
  • Тарасенко Фёдор
  • Фирсов Евгений
  • Ходько Александр

По 1 билету получают:

  • Баранов Виталий
  • Белицкий Дмитрий
  • Варгас-Кампос Мартин
  • Долматов Александр
  • Житовоз Дмитрий
  • Иванов Илья
  • Ивлев Алексей
  • Львович Дмитрий
  • Мошкин Павел
  • Подавайленко Михаил
  • Симонов Сергей
  • Стребеж Андрей
  • Тогобицкий Денис
  • Хасянов Руслан
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Розыгрыши Валериан и город тысячи планет
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Аниме
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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