А мы подводим итоги розыгрыша билетов на проход в фан-зону на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет».
Мероприятие, напомним, пройдёт уже сегодня в ТРК «Барвиха Luxury Village» (г. Москва) по адресу 8-й км Рублёво-Успенского шоссе. Автобус, который доставит призёров на торжество, отправляется в 17:30. Сбор победителей — в 17:00 у выхода из станции метро «Парк Победы» (Кутузовский проспект в сторону области).
Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, но не явятся на мероприятие, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.
Всем остальным — приятного вечера!
А вот и наши победители:
По 2 билета получают:
- Ан Кирилл
- Басов Алексей
- Жестков Артем
- Кулакова Наталия
- Ларионов Станислав
- Мельков Алексей
- Ременник Пётр
- Самойлов Владислав
- Слукин Михаил
- Тайем Алина
- Тарасенко Фёдор
- Фирсов Евгений
- Ходько Александр
По 1 билету получают:
- Баранов Виталий
- Белицкий Дмитрий
- Варгас-Кампос Мартин
- Долматов Александр
- Житовоз Дмитрий
- Иванов Илья
- Ивлев Алексей
- Львович Дмитрий
- Мошкин Павел
- Подавайленко Михаил
- Симонов Сергей
- Стребеж Андрей
- Тогобицкий Денис
- Хасянов Руслан