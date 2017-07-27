Махершала Али утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива»

Теперь уже наверняка: оскароносный Махершала Али (фильмы «Лунный свет», сериалы «Карточный домик», «Люк Кейдж») заполучил главную роль в третьем сезоне антологии «Настоящий детектив», если, конечно, оный увидит свет. А всё к этому идёт.

Хотя официального подтверждения HBO пока не дал, программный директор кабельного канала Кейси Блойс заверил, что всё упирается лишь в идущие полным ходом поиски режиссёра. Есть ли среди претендентов блистательно справившийся с первым сезоном Кэри Фукунага — большой вопрос. Тем временем бессменный создатель сериала Ник Пиццолатто на пару с Дэвидом Милчем («Дедвуд») вовсю трудятся над сценарием новой телеглавы. Они уже набросали пять законченных вариантов, что внушает оптимизм. Лишь бы не перестарались.

Первый сезон драмы с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном был очень тепло принят как критиками, так и зрителями, снискав проекту мировую славу и признание. Вторая часть детективной антологии оказалась не столь удачной и получила смешанные отзывы. Виноватым был назначен теперь уже бывший программный директор телеканала Майкл Ломбардо, поставивший Пиццолатто в жёсткие временные рамки. Что ж, судя по всему, товарищи из HBO сделали правильные выводы. Поэтому ждём и верим.