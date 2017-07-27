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Махершала Али утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива» Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1 «Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us Манга «Форма голоса»: Российское издание
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Первоисточники: deadline.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:

Махершала Али утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива»

Теперь уже наверняка: оскароносный Махершала Али (фильмы «Лунный свет», сериалы «Карточный домик», «Люк Кейдж») заполучил главную роль в третьем сезоне антологии «Настоящий детектив», если, конечно, оный увидит свет. А всё к этому идёт.

Хотя официального подтверждения HBO пока не дал, программный директор кабельного канала Кейси Блойс заверил, что всё упирается лишь в идущие полным ходом поиски режиссёра. Есть ли среди претендентов блистательно справившийся с первым сезоном Кэри Фукунага — большой вопрос. Тем временем бессменный создатель сериала Ник Пиццолатто на пару с Дэвидом Милчем («Дедвуд») вовсю трудятся над сценарием новой телеглавы. Они уже набросали пять законченных вариантов, что внушает оптимизм. Лишь бы не перестарались.

Первый сезон драмы с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном был очень тепло принят как критиками, так и зрителями, снискав проекту мировую славу и признание. Вторая часть детективной антологии оказалась не столь удачной и получила смешанные отзывы. Виноватым был назначен теперь уже бывший программный директор телеканала Майкл Ломбардо, поставивший Пиццолатто в жёсткие временные рамки. Что ж, судя по всему, товарищи из HBO сделали правильные выводы. Поэтому ждём и верим.

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