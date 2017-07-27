Canal Plus готовит сериал о мозгоправе для монстров

Режиссёр, сценарист, продюсер и создатель комиксов Жоанн Сфар («Кот раввина», «Дама в очках и с ружьём в автомобиле») берётся за первый в своей карьере англоязычный художественный сериал — вольную экранизацию собственного романа L’Eternel. Французский Canal Plus заказал съёмки первого восьмисерийного сезона сериала, получившего название «Психиатр для чудовищ» (Monster’s Shrink).

Это история о Ребекке — психоаналитике из Нью-Йорка, чей муж был найден мёртвым на семейной вилле в южной Франции. В поисках правды о произошедшей трагедии женщина отправляется в Антиб, где её ждёт знакомство с порочным интеллектуалом Ионасом — вампиром из Восточной Европы, который — Ребекка это чувствует — как-то связан с гибелью её супруга. Возжаждав изменить свою натуру, Ионас уговаривает главную героиню стать его психотерапевтом. В поисках информации и знаний, необходимых для расследования, она соглашается проводить сеансы не только для нового знакомца, но и для всех монстров, тайно проживающих во Франции.

Исполнительными продюсерами сериала выступают Джемма Роджерс и Никола Шиндлер. Производством займётся RED Production Company («Счастливая долина»). Съёмки начнутся в следующем году.