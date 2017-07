Сентябрьский выпуск журнала Comic Cune объявил о телевизионной аниме-адаптации манги Рико Корие (иллюстратор «Бесконечного Фафнира») «Алиса или Алиса: Брат-сестролюб и его сёстры-близнецы» (Alice or Alice - Siscon Nii-san to Futago no Imouto).

Сюжет рассказывает о повседневной жизни двух сёстёр, которых зовут Алисами (на самом деле, Рисе и Аири), и их безымянного братца, которого они слегка привлекают как представительницы противоположного пола.