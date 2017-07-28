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Анонс аниме про космических рыбаков «Место между небом и морем»

Студия ForwardWorks, лейбл игрового подразделения компании Sony, одновременно с анонсом выхода в октябре этого года мобильной игры Одзи Хирои («Войны Сакуры») «Место между небом и морем» (Sora to Umi no Aida) анонсировала телевизионный сериал по ней, который стартует в 2018-м. Производством будет заниматься студия TMS Entertainment.

Год 20XX. Вся рыба в океанах и морях исчезает, остаются разве что китов и прочие млекопитающие, что подталкивает министерство рыбного хозяйства к экспериментам по созданию «Вселенских аквариумов» — огромных искусственных водоёмов для разведения рыбы, расположенных в космосе. В городе Ономичи, что в Хиросиме, основан «Союз вселенской рыбной ловли Ономичи», который приступает к подготовке космических рыбаков. Также в последние годы, ввиду развития законодательства в области равенства полов при трудоустройстве, значительно усилился спрос на космических рыбаков женского пола. Отбор в кадеты прошли шесть претенденток, и это — история их взросления.

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Место между небом и морем (Sora to Umi no Aida)
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