Студия Warner Bros. хочет купить «Чудо-женщине» парочку номинаций на «Оскар»

Управленцы Warner Bros. почувствовали себя лысыми мужиками из «Форсажа» и приняли решение вывести успех «Чудо-женщины» на следующий уровень. Издание Variety утверждает, что очень скоро студия запустит кампанию по продвижению фильма, который уже собрал $ 781,8 млн, в номинациях на «Оскар».

Предполагается, что кино будут продавливать по двум направлениям: «Лучшая режиссура» и «Лучший фильм». Планируется натуральная победа феминизма, даже Кристофера Нолана не номинировали за «Тёмного рыцаря».

Удовольствие будет не из дешёвых — «Оскары» стоят денег: необходима реклама, распространение DVD, закрытые показы для ленивых киноакадемиков и участие звёзд фильма.

В 2009 году Warner Bros. пыталась выдвинуть на «Лучший фильм» «Тёмного рыцаря», но тогда фокус не удался, хотя в эту номинацию легко заходят блокбастеры формата «Гравитации» и «Марсианина». Но экранизации комиксов до сих пор внушают голосующим членам неприятные чувства. Хотя недавно состав киноакадемии расширили за счёт молодых актёров (вошла даже Галь Гадот), может быть, и удастся сломать традицию.

Ещё у студии есть «Дюнкерк» и Кристофер Нолан, на них тоже ставят в гонке за «Оскаром».