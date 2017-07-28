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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Аполлон 8» Джеффри Клугера оправляется на сериальную орбиту

В напряжённой борьбе студия Fox21 Television приобрела права на экранизацию бестселлера «Аполлон 8» Джеффри Клугера — редактора журнала Time и соавтора кинокартины «Аполлон 13» — оскаровского номинанта 1996 года.

История поведает о секретном плане НАСА по отправке первых людей — Фрэнка Бормана, Джеймса Ловелла и Уильяма Андерса — на орбиту Луны в августе 1968 года. События разворачиваются на фоне катастрофического для всей страны года, когда были убиты Мартин Лютер Кинг и Роберт Кеннеди. Создатели планируют показать, что стояло за этой опасной миссией через личные истории астронавтов, их семей и, конечно, нации, которая, затаив дыхание, ждала их благополучного возвращения домой.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступят коллеги по «Аполлону 13» Дэвид Т. Френдли («Королева юга») и Майкл Бостик («С Земли на Луну»).

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Аполлон 8
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