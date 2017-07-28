«Сказания о Конохане» — авторский состав

Официальный сайт экранизации манги «Сказания о Конохане» (Konohana Kitan) объявил авторский состав телесериала.
|
Авторы
|Режиссёр
|Хидеки Окамото
|«Боевые девушки — временной парадокс», «Эбитен»
|Сценарист
|Такао Ёщиока
|«Эльфийская песнь», «Апрель — это твоя ложь»
|Дизайнер персонажей
|Кейко Куросава
|«Хроники непобедимого Бахамута», «Желание подонка»
|Студия
|Lerche
|
Сэйю
|Юдзу
|Юко Оно
|Дзюн Гото в «А вот и три ангела!»
|Сацуки
|Савако Хата
|Сузуко Канзаки в «AKB0048», Эрико Хара в «Проекте «„Венера“»»
|Нацуме
|Аяка Сува
|Мики Канзаки в «Слабаке педальном», Крис в «Благослови этот чудесный мир!»
|Рен
|Риса Кубота
|Сакура
|Аи Какума
|Исузу Сенто в «Блистательном парке Амаги», Нина Клейн в «Альдноа. Зеро»
|Кири
|Манами Нумакура
|Хибики Ганаха в «Идолмастере», Мамико Омае в «Звук! Эуфониум»
Сюжет рассказывает о популярной традиционной гостинице на горячих источниках Конохана-тэй, расположенной в городе на границе между миром людей и миром сверхъестественных созданий. В ней работают духи-лисы, принимающие форму ушастых девочек, обслуживающих клиентов.