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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Hulu продлил «Куртизанок» на второй сезон

Сериал «Куртизанки» получил второй сезон — плод трудов британского канала ITV и американского потокового сервиса Hulu пришёлся по душе критикам и аудитории, за что и был вознаграждён продлением.

Костюмированная драма рассказывает о жизни работниц публичных домов Лондона XVIII века и вдохновлён невероятно популярным в георгианскую эпоху карманным справочником «Список Харриса: леди Ковент-Гардена» — своеобразным путеводителем для джентльменов по злачным местам столицы туманного Альбиона. В центре повествования — владелица лондонского борделя Маргарет Уэллс, воюющая с обстоятельствами и конкурентами за место под солнцем.

В сериале снимаются Саманта Мортон («Фантастические твари и где они обитают»), Джессика Браун-Финдли («Виктор Франкенштейн»), Лесли Мэнвилл («Малефисента») и другие. Второй сезон «Куртизанок» стартует на Hulu в следующем году.

Сценарий пишет Мойра Буффини («Джейн Эйр») по их совместной с Элисон Ньюман оригинальной идее. В команде исполнительных продюсеров компанию им составляют Элисон Оуэн («Елизавета»), Элисон Карпентер и Дебра Хейуорд («Отверженные»). Режиссировать продолжит Коки Гидройч («Ужасы по дешёвке»).

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Сериалы
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