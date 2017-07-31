Премьеры фильмов 3 августа 2017 года: «Тёмная башня», «Теснота» и другие

Премьеры фильмов 3 августа 2017 года обойдутся всего двумя крупными стартами; и один из них столь же ожидаем, сколь и противоречив. Итак, грядёт «Тёмная башня» по фантастической эпопее Стивена Кинга. Главные роли в вольной экранизации романов мастера исполняют Идрис Эльба и Мэттью Макконахи. Вдобавок в широкий прокат выходит детективный триллер «Ветреная река» с Джереми Реннером и Элизабет Олсен. В малых премьерах значатся драмы «Леди Макбет» и «Теснота», боевик «Охранник» и экшен-триллер «Похищение».

Большие премьеры 3 августа 2017 года

Тёмная башня Режиссёр Николай Арсель В ролях Идрис Эльба, Мэттью Макконахи, Кэтрин Уинник, Эбби Ли IMDb 7,1

Создатели «Тёмной башни» по маркетинговой и дистрибьюторской линии сделали практически невозможное — купировали фильму событийность. Казалось бы, наконец-то на большие экраны выходит экранизация величайшего литературного труда Стивена Кинга — а никому нет до него особого дела. Премьера намечена на август — месяц, куда приходят умирать неудачливые летние блокбастеры.

До сих пор нет западающего в душу трейлера или ещё хоть какого-то серьёзного основания смотреть кино в день премьеры. И никто не знает, с чем мы на самом деле встретимся: с адаптацией энного по счёту романа или же с новым витком вечного цикла главного героя.

С другой стороны, необычно идти почти вслепую, когда не знаешь о фильме всего загодя. В кои-то веки никто не вопит в ухо про грандиозное расширенное будущее с десятью сиквелами и пятью сериалами.

У «Тёмной башни» относительно скромный бюджет, небольшой хронометраж и полное отсутствие раннего доступа к телу. Да, кино не демонстрировали на пресс-показах. Зачем портить сюрприз? Ведь может статься, сюрприз заведомо испорчен до костей.

Ветреная река Режиссёр Тейлор Шеридан В ролях Элизабет Олсен, Джереми Реннер, Джон Бернтал, Мартин Сенсмейер, Джил Бирмингем, Джулия Джонс, Грэм Грин Критиканство 77% Томаты 84% Metacritic 73% IMDb 7,5

Детективный триллер «Ветреная река» любопытен не только тем, что объединил под своей крышей двух супергероев из марвеловских «Мстителей» — Соколиного глаза и Алую ведьму, но и тем, что кинокартину режиссирует по собственному сценарию Тейлор Шеридан. Именно этот талантливый человек трудился над современным вестерном «Любой ценой» 2016 года и вышедшим на год раньше боевиком «Убийца».

Сюжетная завязка не изобилует премудростями: новобранец ФБР в исполнении Элизабет Олсен и матёрый следопыт в исполнении Джереми Реннера открывают охоту на убийцу, расправившегося с юной жительницей удалённой индейской резервации. Вся прелесть фильма должна будет раскрыться в мастерском нагнетании напряжения и глубокой проработке взаимоотношений протагонистов.

Если судить по отзывам критиков, с вышеперечисленным у фильма проблем нет. На «Томатах» рейтинг одобрения составляет 87%. Многим пришлись по нраву крепкий, лишённый ненужного украшательства сценарий, тщательно прописанные персонажи и умело созданный саспенс. Если верить профессиональным рецензентам, режиссёрский дебют Шеридана безусловно удался.

Малые премьеры 3 августа 2017 года

Леди Макбет Режиссёр Уильям Олдройд В ролях Флоренс Пью, Космо Джарвис, Пол Хилтон, Кристофер Фэйрбэнк, Наоми Аки, Голда Рошевель, Билли Феллоуз Критиканство 80% Томаты 88% Metacritic 76% IMDb 7,3

Титульный герой Макбет был не только у Уильяма Шекспира, но и у Николая Лескова. Два года назад Великобритания в очередной раз экранизировала шекспировскую пьесу (в том фильме сыграли Майкл Фассбендер и Марион Котийяр), а теперь вот дотянулась до лесковского очерка «Леди Макбет Мценского уезда».

Действие разворачивается в год первой публикации очерка — в 1865-м. Главная героиня Катерина Львовна Измайлова превратилась в Кэтрин, но по сути осталась той же: молодой женщиной из небогатой семьи, выданной замуж без любви за состоятельного мужчину, который гораздо старше неё и редко бывает дома. Из всех развлечений у Кэтрин только прогулки — и вот однажды она умудряется загулять со смертельными последствиями.

Хотя режиссёр Уильям Олдройд — дебютант, а у актрисы Флоренс Пью это всего вторая роль в полном метре, фильм насобирал наград и номинаций на кинофестивалях: в Цюрихе, Сан-Себастьяне, Лондоне, Дублине и других городах. Критики дружно восторгаются актёрским мастерством Пью, тем, как она передала сильный и страстный женский характер. А отдельные ценители заодно упоминают высокую температуру постельных сцен.

Охранник Режиссёр Ален Дерошер В ролях Антонио Бандерас, Бен Кингсли, Лиам Макинтайр, Чад Линдберг, Габриэлла Райт, Кунг Ле, Марк Рино Смит Критиканство 44% IMDb 5,8

От сильной женщины переходим к сильному мужчине. Более шаблонному: критики сетуют, что весь фильм выглядит как привет из 90-х, а протагонист Эд Дикон — словно младший брат героев Слая, Арни и прочих «крепких орешков».

«Охранник» напоминает не только старые боевики, но и старую комедию — «Один дома»: ночью охранники торгового центра держат осаду под натиском бандитов, делают ловушки из подручных средств и вооружаются по мере сил.

Собственно, почти всё действие сосредоточено в ТЦ и его окрестностях. Некоторые посмотревшие видят в этом очередной признак низкобюджетности — но сценарий и не предполагает разнообразие локаций: бандиты хотят убить девочку-подростка — свидетельницу крупного преступления; девочка успевает спрятаться в ТЦ; охранники ТЦ защищают девочку. Вот такая незамысловатая формула.

Сдобрить её постарались хорошим кастом (успешно), семейными ценностями (так себе) и добавлением главному герою глубины (нет). Эд — бывший военный офицер, почти год безуспешно искавший работу, его жена и дочь живут в другом городе, он по ним скучает. Увы, по словам критиков, личная трагедия протагониста раскрыта слабо и полна клише — как и весь фильм.

Похищение Режиссёр Луис Прието В ролях Холли Берри, Лью Темпл, Кристофер Берри, Дана Гурье, Эрика Кёртис, Кристин Маккензи, Ричи Монтгомери Критиканство 80% IMDb 6,1

Возвращаемся к сильным женщинам! Здесь почётный титул принадлежит Карле Дайсон — матери-одиночке, у которой на её глазах похищают сына. Карла бросается следом — и большая часть хронометража проходит в автомобильной погоне. Когда Карла пытается обратиться в полицию, перед ней встаёт выбор: ждать, пока помогут другие, или действовать самой. Героиня оказывается человеком действия — ну а фильм, соответственно, экшен-триллером.

…экшен-триллером со сложной судьбой: съёмки были завершены ещё в 2014-м, но компания Relativity сперва неоднократно переносила премьеру из-за финансовых проблем, а потом и вовсе потеряла права на фильм. По счастью, новый дистрибьютор — Aviron Pictures — более расторопен.

«Похищение», как и «Охранника», укоряют за низкобюджетность и предсказуемость. Но киноленте с Берри таки есть чем выделиться: в её основе лежит по-настоящему пугающая статистика. Синопсис сообщает, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребёнок. Значит, больше двух тысяч детей в сутки? Если это не преувеличение, то число за год лучше даже не считать — чтобы волосы на голове не встали дыбом.

Теснота Режиссёр Кантемир Балагов В ролях Дарья Жовнер, Ольга Драгунова, Артем Цыпин, Вениамин Кац, Назир Жуков Критиканство 92%

Вновь похищение, вновь бунт женщины против брака с нелюбимым. Но «Теснота», закрывающая наш обзор малых премьер 3 августа 2017 года, примечательна не только поэтому. И не только потому что она самая маленькая (около 80 кинотеатров) и единственная российская.

Режиссёр-сценарист Кантемир Балагов — на редкость успешный дебютант: ему всего 26 лет, а он уже осыпан похвалами, получил приз и две номинации на Каннском кинофестивале (в том числе номинацию на «Золотую камеру»), два приза (награду за лучший полнометражный дебют и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России) и номинацию (на Гран-при) на «Кинотавре» и ещё всякое приятное. Оценки критиков и зрителей тоже высоки: так, на «Критиканстве» у «Тесноты» 20 рецензий — и все одобрительные.

Место действия — Нальчик; время — 1998 год. Непростой регион с межнациональными конфликтами, сложный период для всей страны. Критики подмечают ощущение клаустрофобии и давления (чему способствует старый формат 4:3), повсеместную мрачность. Несколько персонажей смотрят видео расправы над русскими солдатами — причём оно реально, Балагов вставил хронику в свою художественную ленту. И как будто всего этого мало, злодеи похищают молодых жениха и невесту. Героине в исполнении актрисы-дебютантки Дарьи Жовнер надо отказаться от своих мечтаний и любви, чтобы выполнить долг перед семьёй и помочь похищенному брату.

Несмотря на вполне конкретный межнациональный конфликт, «Тесноту» называют универсальной: она о вражде и взаимопомощи, а ещё о стремлении освободиться от гнёта. Помимо универсальности критики горячо одобряют реалистичность (Балагов знал, о чём снимал: сам является уроженцем Нальчика и говорит, что фильм основан на реальных событиях) и отличную актёрскую игру Жовнер.

Но связано с фильмом и некоторое беспокойство. Если «Тесноту» с распростёртыми объятиями встретил Запад, то как она будет воспринята российскими зрителями? Плюс учитель Балагова Александр Сокуров волнуется, не вскружит ли быстрый успех голову молодому автору.

Так или иначе, это самая громкая малая премьера 3 августа 2017 года.