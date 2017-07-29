Финансовые успехи Nintendo

Издательство Nintendo опубликовало результаты за квартал, закончившийся 30 июня. И предсказуемо оказалось, что после выхода Switch дела у фирмы резко пошли в гору.

Сама консоль разошлась тиражом ещё в 1,97 миллиона копий, что довело цифру за всё время до 4,7 миллиона. Более того, эта цифра могла бы оказаться и внушительнее, но Nintendo всё ещё не успевает удовлетворять спрос. И ведь мы говорим о периоде, закончившемся в июне: в июле спрос на Switch взлетел ещё выше благодаря релизу Splatoon 2 — магазинам Японии, где игра особенно популярна, приходится разыгрывать права на покупку консоли среди желающих.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild удержала трон самой продаваемой игры на системе как минимум в прошлом месяце — на конец отчётного периода было продано 3,92 миллиона копий (1,16 из них — за эти три месяца). Mario Kart 8 Deluxe дышит в спину с 3,52 миллионами, Arms разошлась за пару недель тиражом в 1,18 миллиона, ну а последней заслуживающим упоминания продуктом (называть его игрой мы постесняемся) до сих пор является [1-2-Switch] с 1,22 миллионами. О судьбе Splatoon 2 остаётся лишь гадать, но как минимум в Японии она расходится отлично и стремительно приближается к миллиону проданных копий (точных данных нет, но они точно перевалили там за 600 тысяч и почти наверняка перевалили за 700).

Что до 3DS, то там было продано 5,85 миллиона игр как таковых, что на 31% меньше, чем за год до этого. Конкретику издатель предпочёл умолчать, но среди успехов была названа Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.