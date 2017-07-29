Планы на будущее For Honor

Говорят, For Honor забросили 95% купивших этот преимущественно сетевой экшен игроков. Ещё известно, что Джейсон Вандерберг, её главный идейный вдохновитель и тот самый похожий на викинга брутальный бородач с E3 2015 года, уже не работает в Ubisoft. В общем, впору подумать, что игру пора закапывать, но издательство с этим не согласно. Похоже, продажи оказались достаточно хороши, чтобы поток обновлений стоило продолжать даже ради оставшихся 5 процентов, а потому на обозримое будущее у For Honor намечены следующие изменения:

Выделенные серверы — команда разработчиков в Ubisoft Montreal в настоящее время работает над созданием инфраструктуры выделенных серверов. Помимо внедрения выделенных серверов основными задачами разработчиков являются улучшение стабильности в режиме P2P и совершенствование системы подбора игроков.

Два новых сезона — в августе и ноябре этого года увидят свет обновления For Honor, затрагивающие, в числе прочего, и боевую систему игры. В каждом сезоне вас ждут новые герои, карты, снаряжение, обновления игрового процесса и многое другое. Обладатели Season Pass получат ранний доступ к новым героям, которые будут появляться в следующих сезонах. Подробности будут сообщены позже.

Новые особенности игры — в ближайшие месяцы в For Honor появится возможность проведения дуэлей и рейтинговых боев 4×4, а также новый игровой режим «Игрок против игрока» 4×4.

Новый режим тренировки — благодаря усложненной тренировке новички и опытные игроки смогут улучшить свои навыки перед тем, как отправиться в бой.

Общие улучшения игрового баланса — с каждым обновлением будет улучшаться баланс характеристик героев и совершенствоваться игровые режимы. Ряд изменений затронут некоторые элементы системы боя, в результате чего немного сдвинется соотношение атаки и защиты (в пользу атаки). Игроки на ПК уже сегодня смогут увидеть результаты этих изменений на открытом тестовом сервере. Цитата из пресс-релиза