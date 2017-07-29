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Подписка PlayStation Plus дорожает

Сейчас Sony проводит неплохую летнюю распродажу и уже второй месяц раздаёт нормальные игры для PS4 владельцам PlayStation Plus, но долго удерживаться от плохих новостей — что-то, что платформодержателям явно не по силам. Теперь вот выяснилось, что стоимость этот самый PlayStation Plus в Европе (за часть которой Sony считает и Россию) будет поднята с окончанием лета: цена годовой подписки подскочит с 3200 до 3900 рублей (с 50 до 60 евро).

Что радует — не так давно годовая подписка PlayStation Plus уже продавалась с неплохой скидкой, так что у большинства заинтересованных проблем с получением бесплатных игр, дополнительных скидок и доступа к сетевым режимам не предвидится. Ну а упустившим момент остаётся поторапливаться и искать лишние 3200 до 31 августа.

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