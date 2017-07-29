Обновлённый «Код Гиасс» — названия, тизер, даты выхода

Официальный твиттер франчайза «Код Гиасс» опубликовал арт, тизер и планируемые даты выхода для трилогии фильмов-компиляций первого и второго сезона сериала.

Первый фильм, под названием «Код Гиасс: Восставший Лелуш — Путь Пробуждения» (Code Geass - Hangyaku no Lelouch – Kōdō), появится в японском прокате уже 21 октября, второй фильм, получивший название «Код Гиасс: Восставший Лелуш — Путь Восстания» (Code Geass - Hangyaku no Lelouch – Handō), выйдет в феврале 2018, а финальная полнометражка под названием «Код Гиасс: Восставший Лелуш — Путь Империи» (Code Geass - Hangyaku no Lelouch – Ōdō) выйдет только в мае 2018.

И напрашивающийся (но не подтверждённый официально) вывод: «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш» (Code Geass: Fukkatsu no Lelouch) стартует в летнем сезоне 2018-го. Ну или в осеннем.