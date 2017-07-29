Кабельный канал TNT наградил криминальную драму «По волчьим законам» третьим сезоном, не дожидаясь окончания второго, ведь зрительский интерес к проекту продолжает расти.

Американская версия одноимённого австралийского фильма Дэвида Мишо 2010 года повествует о юном Джошуа Коди, перебравшемся к родне на побережье Южной Калифорнии. Скоро он узнаёт, что его бабушка Джанин «Смурф» Коди и её сыновья — настоящий криминальный синдикат. Волей-неволей Джошуа оказывается втянутым в семейный бизнес, от которого его мать, дочь Джанин, в своё время постаралась сбежать.

Фамильное дело на протяжении двух сезонов развивают Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Скотт Спидман, Бен Робсон, Джейк Вири, Алекс Мераз, Дженнифер Лэндон, Каролина Гуэрра и другие.

Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори») является автором адаптации, а также исполнительным продюсером наряду с режиссёром оригинала Дэвидом Мишо и Джоном Уэллсом. Финал второго сезона выйдет 29 августа. Выход третьего сезона сериала «По волчьим законам» запланирован на лето 2018 года.