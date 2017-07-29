Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — ведущие утреннего шоу

Дженнифер Энистон («Марли и я», «Брюс Всемогущий») возвращается на малые экраны впервые со времени ухода на покой прославившего её сериала «Друзья» и объединяется с Риз Уизерспун («Стильная штучка», «Большая маленькая ложь») для работы в пока безымянном многосерийном проекте о телевидении.

Многосерийная драма от бывшего главы сериального отдела HBO Майкла Элленберга («Прометей», «Отбросы») исследует не только изнанку типичных утренних телешоу, но и замахнётся на всё медийное пространство Нью-Йорка.

Проект по сценарию Джея Карсона («Карточный домик») продюсируют помимо Майкла Элленберга заслуженный сценарист «Гарри Поттеров» Стив Кловз, а также обе исполнительницы главных ролей. Обладатель столь завидного проекта скоро определится, и скорее всего, им станет один из популярных кабельных каналов или потоковых сервисов.