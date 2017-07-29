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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Бен Аффлек и Мэтт Деймон продюсируют криминальную драму «Город на холме»

Кабельный канал Showtime заказал пилотный эпизод криминальной драмы «Город на холме» от неразлучного творческого тандема Бена Аффлека и Мэтта Деймона («Корпорация»).

Триллер, основанный на оригинальной (или не очень) идее Аффлека, покажет Бостон начала 1990-х годов, наводнённый жестокими преступниками и покрывающими их продажными чиновниками. Но на пути тотальной продажности и расизма встал темнокожий окружной прокурор из Бруклина. Он заключает сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР, и вместе они берутся покончить с бандой налётчиков на инкассаторские машины. Их смелая инициатива перерастает в дело, способное в корне изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.

Команда собралась самая что ни на есть боевая. Срежиссирует пилот Гэвин О'Коннор («Расплата», «Воин»). Сценарий напишет Чак Маклин. Аффлек и Деймон выступят исполнительными продюсерами наравне с Дженнифер Тодд («Закон ночи», «Джейсон Борн») и небезызвестным Джеймсом Мэнголдом («Логан: Росомаха», «Поезд на Юму»). Производством займётся The Pearl Street Films production.

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