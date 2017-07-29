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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Автор «Сумерек» Стефани Майер продюсирует мистический триллер «Ладья»

Компании Lionsgate TV и Liberty Global поучаствуют в производстве мистического шпионского триллера «Ладья» (The Rook) для кабельного канала Starz. Исполнительными продюсерами будущего сериала числятся матушка гламурных вампиров Стефани Майер («Сумерки», «Гостья»), Меган Хиббетт и Стивен Гарретт («Ночной администратор»), вдобавок наделённый полномочиями шоураннера.

Многосерийная экранизация одноимённого романа Дэниэла О’Мэлли, вышедшего в свет в 2012 году, повествует о юной обладательнице сверхспособностей из Лондона, преследуемой армией призрачных врагов. Очнувшись в городском парке в окружении горы трупов, главная героиня осознаёт, что полностью потеряла память. Ей предстоит настоящая битва за право вернуть свои воспоминания и место во главе сверхсекретной службы Британии по сверхъествественному до того, как укравшие её память предатели закончат начатое.

Адаптацией литературного первоисточника займутся Сэм Холкрофт и Эл Мюриэл. Премьера запланирована на следующий год.

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Ладья
 20 июняВторой сезон «Американских богов» будет длиннее первого
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