Компании Lionsgate TV и Liberty Global поучаствуют в производстве мистического шпионского триллера «Ладья» (The Rook) для кабельного канала Starz. Исполнительными продюсерами будущего сериала числятся матушка гламурных вампиров Стефани Майер («Сумерки», «Гостья»), Меган Хиббетт и Стивен Гарретт («Ночной администратор»), вдобавок наделённый полномочиями шоураннера.

Многосерийная экранизация одноимённого романа Дэниэла О’Мэлли, вышедшего в свет в 2012 году, повествует о юной обладательнице сверхспособностей из Лондона, преследуемой армией призрачных врагов. Очнувшись в городском парке в окружении горы трупов, главная героиня осознаёт, что полностью потеряла память. Ей предстоит настоящая битва за право вернуть свои воспоминания и место во главе сверхсекретной службы Британии по сверхъествественному до того, как укравшие её память предатели закончат начатое.

Адаптацией литературного первоисточника займутся Сэм Холкрофт и Эл Мюриэл. Премьера запланирована на следующий год.