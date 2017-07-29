«Взрывная блондинка» — рейтинг и оценки критиков

Рейтинг фильма «Взрывная блондинка» (77%) в примерно одинаковой «зелёной» зоне, что у русскоязычной прессы, что у западной. Все радуются от игры Шарлиз Терон, сочетания стилистики Джона Ле Карре (хотя он никакого отношения к комиксу не имеет) и почти гротескной визуализации Берлина конца 80-х с неоновыми вывесками и соответствующим саундтрэком.

Хотя все признают, что экшена (пусть и чудесно поставленного) тут маловато – от одного из режиссёров «Джона Уика» хотелось, конечно, чуть большего.

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