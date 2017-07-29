IMAX терпит убытки и возвращается к двухмерному формату

Трёхмерный формат надоел хуже геморроя, и сеть кинотеатров IMAX готовится избавиться от остозадолбавшего 3D в пользу лампового 2D. По крайней мере, североамериканские зрители явно предпочитают смотреть фильмы по-старинке.

Этот блокбастерный сезон не оправдывает ожиданий корпорации — фильмы вроде новых «Пиратов Карибского моря» и «Меча короля Артура» серьёзно недобирают. В итоге IMAX терпит убытки — за второй квартал этого года компания потеряла $ 1,7 млн, хотя годом ранее, наоборот, заработала $ 6 млн. Недавно компании даже пришлось уволить около сотни сотрудников (видимо, ушли люди, раздающие 3D-очки).

Поэтому IMAX Entertainment решила устраивать меньше трёхмерных релизов — к примеру, выходящий этой осенью «Бегущий по лезвию 2049» будет показываться только в 2D.

Чтобы сохранить свежесть контента, будет увеличено количество прокатываемых картин, но идти им придётся не дольше недели. Однако будут исключения для фильмов вроде «Дюнкерка», которые сняты на камеры IMAX.

К слову, «Мстители 3» и «Мстители 4» — первые в истории Голливуда картины, целиком снятые на цифровые камеры IMAX/Arri 2D. Тут дело явно не обойдётся семью днями.

Вот все посмеются, когда выйдет «Аватар 2», а IMAX к тому времени полностью откажется от 3D!