Новости сериалов — лучшее за неделю

- Махершала Али утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива» — правда, антология до сих пор остаётся без официального продления.
- «Товарищ детектив» — трейлер — комедия о румынских копах выходит 4 августа.
- «Доктор Кто» — трейлер рождественского эпизода — серию, в которой зрители распрощаются с 12-м Доктором и его нынешней компаньонкой, покажут 25 декабря.
- Мэтт Гроунинг работает над мультсериалом о пьющей принцессе — отец «Симпсонов» и «Футурамы» готовит приключенческое фэнтези.
- Автор «Сумерек» Стефани Майер продюсирует мистический триллер «Ладья» — проект является экранизацией романа австралийского писателя Дэниела О'Мэлли.
- Сэмюэл Л. Джексон сыграет в криминальном триллере «Старик» — потенциальный сериал успел заинтересовать несколько кабельных каналов и стриминговых сервисов.
- Джаред Харрис сыграет главную роль в мини-сериале HBO о ядерной катастрофе — пятисерийная драма расскажет о чернобыльской аварии.
- Леонардо Дикаприо продюсирует сериал по книге Тома Вулфа — первоисточник повествует о космической гонке СССР и США.
- Майкл Эмерсон появится в четвёртом сезоне «Моцарта в джунглях» — актёр сыграет богача-коллекционера.
- Бен Аффлек и Мэтт Дэймон продюсируют криминальную драму «Город на холме» — проект осел на кабельном канале Shotime.