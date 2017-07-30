Новости ретро-игр — лучшее за неделю

- «Три осьминожки» — необычная отечественная игра для ZX Spectrum. Это как ICO, только про медузу и осьминожек.
- Whitewater Madness — аркада с моторой лодкой в главной роли для Atari STe. Игра была сделана в 1989 году, но нормально сыграть в неё можно лишь сейчас.
- Компания Mojon Twins делает графический квест для ZX Spectrum. Авторы ориентируются на Maniac Mansion и другие подобные игры.
- Russian Railway Magnat — демо-версия «Железнодорожного магната» для ZX Spectrum. Уже можно проложить железную дорогу от Воркуты до Владивостока, но поезда по ней пока не ходят.
- Показан рабочий прототип Super 3D Noah's Ark на Mega Drive. Как и ожидалось, в игре используется фанатский движок Wolfenstein 3D.
- Найдена версия Mario Bros. для Amiga. Игра могла выйти в 1983 году, но объявилась только сейчас.
- Книга про игры для Atari с 1977 по 1995 год выходит на «Кикстартер». Автор обещает рассказать о 502 играх на 704 страницах, а при возможности — не забыть про Homebrew и прототипы.
- Sorceress — новая «лабиринтная стрелялка» для ZX Spectrum. Очередная игра на популярном движке AGD, на этот раз с лабиринтами и скелетами.
- Project Goat — графический квест для Amstrad CPC. Симулятор козы-космонавтки?
- Rescuing Orc — новый платформер для Commodore 64. Гоблин ищет друга-орка, отбиваясь от врагов. В продаже через месяц.