ТВ-бум продолжает набирать обороты. На сей раз в сторону малых экранов обратила свой взор Пэтти Дженкинс, которая на волне кассового успеха «Чудо-женщины» оперативно подыскала себе новый проект и зазвала в него Криса Пайна. Заказ шестисерийной драмы «Однажды она потемнеет» оформил кабельный канал TNT.

Мини-сериал на основе автобиографии Фауны Ходел расскажет историю её жизни, полную тяжёлых испытаний и ужасающих открытий. Биологическая мать-подросток в далёком 1949 году оставила девочку темнокожей уборщице казино в Неваде. Пытаясь разгадать загадки прошлого, главная героиня обнаруживает свою связь с доктором Джорджем Ходелом — печально известным голливудским гинекологом, подозреваемым в причастности к зверскому убийству начинающей актрисы Элизабет Шорт, известной как Чёрный георгин.

Пайн сыграет репортёра с военным прошлым Джея Синглтери, чья история о Ходеле поставила крест на его репутации и карьере. Но много лет спустя у бывшего морпеха появляется возможность вернуть должок.

Пэтти Дженкинс, разумеется, сама срежиссирует проект, а её супруг Сэм Шеридан («Воин») напишет сценарий. В исполнительных продюсерах помимо Дженкинс и Пайна числится Майкл Шугар («13 причин почему»). Производственный процесс возьмёт на себя Studio T. Съёмки сериала начнутся уже этой осенью.