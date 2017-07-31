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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comew.com Прямая ссылка на новость:

Крис Пайн сыграет в драме Пэтти Дженкинс «Однажды она потемнеет»

ТВ-бум продолжает набирать обороты. На сей раз в сторону малых экранов обратила свой взор Пэтти Дженкинс, которая на волне кассового успеха «Чудо-женщины» оперативно подыскала себе новый проект и зазвала в него Криса Пайна. Заказ шестисерийной драмы «Однажды она потемнеет» оформил кабельный канал TNT.

Мини-сериал на основе автобиографии Фауны Ходел расскажет историю её жизни, полную тяжёлых испытаний и ужасающих открытий. Биологическая мать-подросток в далёком 1949 году оставила девочку темнокожей уборщице казино в Неваде. Пытаясь разгадать загадки прошлого, главная героиня обнаруживает свою связь с доктором Джорджем Ходелом — печально известным голливудским гинекологом, подозреваемым в причастности к зверскому убийству начинающей актрисы Элизабет Шорт, известной как Чёрный георгин.

Пайн сыграет репортёра с военным прошлым Джея Синглтери, чья история о Ходеле поставила крест на его репутации и карьере. Но много лет спустя у бывшего морпеха появляется возможность вернуть должок.

Пэтти Дженкинс, разумеется, сама срежиссирует проект, а её супруг Сэм Шеридан («Воин») напишет сценарий. В исполнительных продюсерах помимо Дженкинс и Пайна числится Майкл Шугар («13 причин почему»). Производственный процесс возьмёт на себя Studio T. Съёмки сериала начнутся уже этой осенью.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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