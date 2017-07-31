Элизабет Лэил влюбится в маньяка в триллере «Ты»

Психологический триллер «Ты» от кабельного канала Lifetime основательно пополнил свой актёрский состав. Элизабет Лэил («Однажды в сказке», «Чёрный список») встретится на съёмочной площадке с Пенном Бэджли («Сплетница»), Заком Черри («По друзьям») и Лукой Падованом.

Давно вынашиваемое детище Грега Берланти («Флэш», «Стрела») и Сэры Гэмбл («Волшебники», «Сверхъестественное») является экранизацией одноимённого романа-бестселлера Кэролайн Кепнес и расскажет о том, как любовь может перерасти в одержимость.

Покупательница книжного магазина Бэк в исполнении Элизабет Лэил однажды привлекает внимание молодого продавца. Чтобы добиться её любви, Джо (Пенн Бэджли) умело использует интернет и соцсети. Бэк влюбляется в него, не подозревая, что, устраивая их отношения, парень избавляется от любых преград, будь то события, вещи или даже люди.

Заку Черри досталась роль Итана — коллеги Джо по книжному магазину. Лука Падован сыграет соседского мальчишку Пако. Брошенный матерью и её сожителем-алкоголиком ребёнок считает Джо единственным настоящим другом и защитником.

Берланти и Гэмбл выступают соавторами сценария, а также исполнительными продюсерами 10-серийного проекта наряду с Сарой Шехтер, Лесли Моргенштейном и Джиной Джироламо. Производственный процесс курирует Warner Horizon Television.