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Первоисточники: www.comingsoon.netdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Марти Ноксон готовит драмеди «Диетлэнд» для AMC

В ходе летнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков представители AMC рассказали о проектах, запущенных в разработку руководством кабельного канала. Одной из самых заметных в линейке новинок считается комедийная драма «Диетлэнд», трудиться над которой поручили Марти Ноксон («Баффи — истребительница вампиров», «Безумцы»).

Десятисерийная экранизация вышедшего в 2015 году одноимённого романа Сараи Уокерс повествует о закулисье индустрии красоты, исследуя тотальную одержимость современного общества похудением и бьюти-трендами.

Марти Ноксон числится исполнительным продюсером, сценаристом и шоураннером будущего сериала. Наряду с ней в исполнительных продюсерах значатся Дэвид Эллисон, Дана Голдберг и Марси Росс. Производством займутся AMC Studios и Skydance Television. Премьера намечена на следующий год.

Кроме «Диетлэнда» в разработке у AMC в рамках стратегии «от сценария к сериалу», исключающей пилотную стадию, находятся семь многосерийных проектов.

Среди них — безымянная драмеди о том, как в тело страдающего множеством вредных привычек американца средних лет вселяется инопланетная сущность. Рэйн Уилсон («Офис») выступает исполнительным продюсером сериала и сыграет в нём главную роль.

Ещё один многосерийный проект — Shock Theatre, исполнительным продюсером и режиссёром которого выступает Грег Никотеро («Ходячие мертвецы»). Каждый эпизод антологии является отдельным научно-фантастическим ужастиком в духе классических хорроров категории B.

Также в список вошли мрачная антология Дэна Конноли «Изнанка» (Underbelly) о тёмных сторонах современной поп-культуры, семейная драма «Посреди улицы» Колмана Доминго и возглавляемая Эриком Хайссерером («Прибытие») экранизация рассказа Liking What You See писателя-фантаста Теда Чана.

В работе у AMC ещё две экранизации. Первая — фантастическая драма о надвигающемся апокалипсисе «Век чудес» по одноимённому роману-бестселлеру Карен Томпсон Уокер, производством которой займётся 21 Laps Production («Очень странные дела»). Вторая — мистический триллер «Баллада Чёрного Тома» (Ballad Of Black Tom) по повести Виктора Лаваля. Выдержанная в лавкрафтовской атмосфере история повествует о едва сводящем концы с концами уличном музыканте Томми Тестере, однажды узнавшем о существовании магии, волшебников и множестве других реальностей.

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Диетлэнд Shock Theatre Изнанка Посреди улицы Век чудес Баллада Чёрного Тома
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