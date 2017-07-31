«Просто потому» — сэйю

В сентябрьском выпуске журнала Megami были обнародованы имена сэйю, озвучивающих главных героев грядущего оригинального аниме-сериала «Просто потому» (Just Because).
|
Сэйю
|Хазуки Морикава
|Юна Ёщино
|Ниина Оисо в «Игроках», Акира Хиираги в «Ударе Валькирии: Русалка»
|Участница школьной музыкальной группы, Хазуки уже решила, в какой колледж она хочет поступить. Её семья живёт на ферме со времён её деда. Она совсем не выделяется из своего класса, и, похоже, не заинтересована в романтических отношениях.
|Харуто Сома
|Таищи Мурата
|Хирото Щиджима в «Дюрарара 2: Понимание», Щун Ибусаки в «Кухне Сомы»
|Член бейсбольной команды, Харуто уже обеспечил себя работой после выпуска. Он планирует выбить хоум ран, не получившийся у него во время летних соревнований, и признаться в любви той, кто ему нравится.
|Мио Нацуми
|Карин Исобе
|В средней школе Мио была одноклассницей Эиты и Харуто. Она планирует поступить в университет, ради чего усердно занимается. Её безответная любовь со времён средней школы все ещё не даёт ей покоя.
|Эита Изуми
|Аои Ичикава
|Вернувшись в родной город спустя четыре года, Эйта снова стал одноклассником Харуто, с которым завязал крепкую дружбу ещё во времена средней школы.
|Эна Комия
|Линн
|Рита в «Чёрном реликте», Химари Таканащи в «Беседах с девушками-монстрами»
|Ученица второго класса старшей школы, Эна занимается в близком к закрытию кружке фотографии. Чтобы это закрытие предотвратить, она планирует участвовать в конкурсе фотографов. Находясь в поиске хороших кадров, она становится случайной свидетельницей воссоединения Эиты и Харуто.
Зимой третьего года старшей школы, под конец второго семестра, когда до завершения учёбы оставалось всего ничего, все как будто замерли в ожидании выпуска. Пока не появился он — бывший одноклассник из средней школы, который когда-то переехал далеко-далеко, а теперь вернулся в самый неожиданный момент и вновь сплотил своих старых друзей. И его возвращение словно стало сигналом, пробудившим неожиданные чувства в школьниках, которые до этого хотели просто тихо-мирно распрощаться со школьной жизнью.
|
Авторы
|Режиссёр
|Ацущи Кобаящи
|эпизоды «Девушек и танков», «Генщикен: Второй сезон»
|Сценарист
|Хадзиме Камощида
|«Девушка-зверушка из Сакурасо», эпизоды «Мобильного доспеха Гандам: Сирот железной крови»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Химура Кисеки
|«Тавава по понедельникам»
|Дизайнер персонажей
|Хироюки Ёщии
|«Тавава по понедельникам»
|Студия
|PINE JAM