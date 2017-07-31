«Просто потому» — сэйю

Сэйю

Хазуки Морикава Юна Ёщино Ниина Оисо в «Игроках», Акира Хиираги в «Ударе Валькирии: Русалка»

Участница школьной музыкальной группы, Хазуки уже решила, в какой колледж она хочет поступить. Её семья живёт на ферме со времён её деда. Она совсем не выделяется из своего класса, и, похоже, не заинтересована в романтических отношениях.

Харуто Сома Таищи Мурата Хирото Щиджима в «Дюрарара 2: Понимание», Щун Ибусаки в «Кухне Сомы»

Член бейсбольной команды, Харуто уже обеспечил себя работой после выпуска. Он планирует выбить хоум ран, не получившийся у него во время летних соревнований, и признаться в любви той, кто ему нравится.

Мио Нацуми Карин Исобе

В средней школе Мио была одноклассницей Эиты и Харуто. Она планирует поступить в университет, ради чего усердно занимается. Её безответная любовь со времён средней школы все ещё не даёт ей покоя.

Эита Изуми Аои Ичикава

Вернувшись в родной город спустя четыре года, Эйта снова стал одноклассником Харуто, с которым завязал крепкую дружбу ещё во времена средней школы.

Эна Комия Линн Рита в «Чёрном реликте», Химари Таканащи в «Беседах с девушками-монстрами»