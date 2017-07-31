 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Лучшее аниме 2016 года — голосование Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 51: Эволюция RPG «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия»
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Просто потому» — сэйю
Промо-арт аниме «Просто потому»

В сентябрьском выпуске журнала Megami были обнародованы имена сэйю, озвучивающих главных героев грядущего оригинального аниме-сериала «Просто потому» (Just Because).

Сэйю
Хазуки Морикава Юна Ёщино Ниина Оисо в «Игроках», Акира Хиираги в «Ударе Валькирии: Русалка»
Участница школьной музыкальной группы, Хазуки уже решила, в какой колледж она хочет поступить. Её семья живёт на ферме со времён её деда. Она совсем не выделяется из своего класса, и, похоже, не заинтересована в романтических отношениях.
Харуто Сома Таищи Мурата Хирото Щиджима в «Дюрарара 2: Понимание», Щун Ибусаки в «Кухне Сомы»
Член бейсбольной команды, Харуто уже обеспечил себя работой после выпуска. Он планирует выбить хоум ран, не получившийся у него во время летних соревнований, и признаться в любви той, кто ему нравится.
Мио Нацуми Карин Исобе
В средней школе Мио была одноклассницей Эиты и Харуто. Она планирует поступить в университет, ради чего усердно занимается. Её безответная любовь со времён средней школы все ещё не даёт ей покоя.
Эита Изуми Аои Ичикава
Вернувшись в родной город спустя четыре года, Эйта снова стал одноклассником Харуто, с которым завязал крепкую дружбу ещё во времена средней школы.
Эна Комия Линн Рита в «Чёрном реликте», Химари Таканащи в «Беседах с девушками-монстрами»
Ученица второго класса старшей школы, Эна занимается в близком к закрытию кружке фотографии. Чтобы это закрытие предотвратить, она планирует участвовать в конкурсе фотографов. Находясь в поиске хороших кадров, она становится случайной свидетельницей воссоединения Эиты и Харуто.

Зимой третьего года старшей школы, под конец второго семестра, когда до завершения учёбы оставалось всего ничего, все как будто замерли в ожидании выпуска. Пока не появился он — бывший одноклассник из средней школы, который когда-то переехал далеко-далеко, а теперь вернулся в самый неожиданный момент и вновь сплотил своих старых друзей. И его возвращение словно стало сигналом, пробудившим неожиданные чувства в школьниках, которые до этого хотели просто тихо-мирно распрощаться со школьной жизнью.

Авторы
Режиссёр Ацущи Кобаящи эпизоды «Девушек и танков», «Генщикен: Второй сезон»
Сценарист Хадзиме Камощида «Девушка-зверушка из Сакурасо», эпизоды «Мобильного доспеха Гандам: Сирот железной крови»
Автор оригинального дизайна персонажей Химура Кисеки «Тавава по понедельникам»
Дизайнер персонажей Хироюки Ёщии «Тавава по понедельникам»
Студия PINE JAM
+ Обсудить
Темы
 
Просто потому (Just Because)
 27 маяАнонс аниме «Просто потому» 30 мая«Просто потому» — трейлер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Коротко об аниме: Фантазии и легенды
 
«Просто потому» — трейлер
 
Анонс аниме «Просто потому»

Тоже интересно

 
Кино «Бегущий по лезвию 2049» — трейлер
 
«Гримгар фантазии и праха» — 06
 
Кино Фильм «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов
 
Кино «Последний богатырь» — трейлер
 
КиноСериалы Трейлер сериала «Сорвиголова»:
 
Кино Сарик Андреасян обвинил маркетологов «28 панфиловцев» в чёрном пиаре против «Землетрясения»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика