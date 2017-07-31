«Персона 5» — анонс аниме-экранизации

Компания Atlus в официальном твиттере своей популярной игровой серии Persona сообщила, что новейшая часть серии, «Персона 5» (Persona 5), получит в 2018 году телевизионную аниме-экранизацию. Созданием грядущего сериала займётся студия A-1 Pictures, уже выпустившая в прошлом году телевизионный спешал по мотивам игры. Также был опубликован первый тизер грядущего сериала, и объявлено, что сэйю, озвучивавшие игровых персонажей, вернутся к своим ролям.