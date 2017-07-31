 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 12: Чем отпугнуть от аниме Мэтт Гроунинг работает над мультсериалом о пьющей принцессе Создатель Mass Effect Кейси Хадсон возвращается в BioWare Новое аниме лета 2017 года
ИГРЫ
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Персона 5» — анонс аниме-экранизации

Компания Atlus в официальном твиттере своей популярной игровой серии Persona сообщила, что новейшая часть серии, «Персона 5» (Persona 5), получит в 2018 году телевизионную аниме-экранизацию. Созданием грядущего сериала займётся студия A-1 Pictures, уже выпустившая в прошлом году телевизионный спешал по мотивам игры. Также был опубликован первый тизер грядущего сериала, и объявлено, что сэйю, озвучивавшие игровых персонажей, вернутся к своим ролям.

Сэйю
Герой Дзюн Фукуяма Лелуш в «Коде Гиасса», Ко Накано в «Адзине»
Рюдзи Сакамото Мамору Мияно Лайт Ягами в «Тетраде смерти», Кей Нагай в «Адзине»
Анн Такамаки Нана Мизуки Мисаки Кирихара в «Темнее Черного», Гнев в «Стальном Алхимике»
Макото Нидзима Рина Сато Каору Танамачи в «Амагами», Мисака Микото в «Одном научном Рейлгане»
Юуске Китагава Томоказу Сугита Саката Гинтоки в «Гинтаме», Джозеф Джостар в «Безумных приключениях ДжоДжо»
Футаба Сакура Аой Юки Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Тацумаки в «Ванпанчмене»
Хару Окумура Харука Томацу Юнюн в «Ханаан», Саки Рукино в «Валврейве Освободителе»
Моргана Икуе Отани
Горо Акечи Соичиро Хощи Кира Ямато в «Мобильном доспехе Гандам: Поколение», Михаэль Галлет в «Огнём и мечом»
 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Persona 5 (PlayStation 3, PlayStation 4) Персона 5 (Persona 5)
 19 июля 2016 годаОпенинг игры и трейлер аниме Persona 5 5 апреляРецензия и отзывы на игру Persona 5 30 мартаPersona 5 — оценки критиков и отключение Share-функции 5 февраля 2015 годаВторой трейлер игры Persona 5
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Опенинг игры и трейлер аниме Persona 5

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Ночные стражи»
 
Кино Киноистория. Бэтмен: Фильмы и сериалы. Часть 2
 
Кино Осмысленные реплики: Зак Пенн про «Матрицу», Джеймс Ганн про «Стражей галактики 2» и Ридли Скотт со своими «Чужими»
 
Кино «Чудо-женщина» — телеролик
 
Кино Финальный трейлер фильма «Хитмэн: Агент 47»
 
Сериалы «Утиные истории» — дата выхода и ролик с открывающими титрами
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика