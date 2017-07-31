«Персона 5» — анонс аниме-экранизации

Компания Atlus в официальном твиттере своей популярной игровой серии Persona сообщила, что новейшая часть серии, «Персона 5» (Persona 5), получит в 2018 году телевизионную аниме-экранизацию. Созданием грядущего сериала займётся студия A-1 Pictures, уже выпустившая в прошлом году телевизионный спешал по мотивам игры. Также был опубликован первый тизер грядущего сериала, и объявлено, что сэйю, озвучивавшие игровых персонажей, вернутся к своим ролям.
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Сэйю
|Герой
|Дзюн Фукуяма
|Лелуш в «Коде Гиасса», Ко Накано в «Адзине»
|Рюдзи Сакамото
|Мамору Мияно
|Лайт Ягами в «Тетраде смерти», Кей Нагай в «Адзине»
|Анн Такамаки
|Нана Мизуки
|Мисаки Кирихара в «Темнее Черного», Гнев в «Стальном Алхимике»
|Макото Нидзима
|Рина Сато
|Каору Танамачи в «Амагами», Мисака Микото в «Одном научном Рейлгане»
|Юуске Китагава
|Томоказу Сугита
|Саката Гинтоки в «Гинтаме», Джозеф Джостар в «Безумных приключениях ДжоДжо»
|Футаба Сакура
|Аой Юки
|Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Тацумаки в «Ванпанчмене»
|Хару Окумура
|Харука Томацу
|Юнюн в «Ханаан», Саки Рукино в «Валврейве Освободителе»
|Моргана
|Икуе Отани
|Горо Акечи
|Соичиро Хощи
|Кира Ямато в «Мобильном доспехе Гандам: Поколение», Михаэль Галлет в «Огнём и мечом»