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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Медленный старт» — авторский состав
Промо-арт аниме «Медленный старт»

Официальный сайт экранизации ёнкомы «Медленный старт» (Slow Start) объявил авторский состав телесериала, выходящего в январе следующего года.

Авторы
Режиссёр Хироюки Хащимото «Кролика заказывали?», «Проект воспитания девочек-волшебниц»
Сценарист Мио Иноуе «Трогательный комплекс», эпизоды «Кролика заказывали?»
Дизайнер персонажей Масато Ясуно «Летающая ведьма»
Студия А-1 Pictures

Хана Ичиносе — обычная шестнадцатилетняя школьница. Однако есть в ней и кое-что не совсем обычное: она пошла в старшую школу на год позже. Её одноклассники не знают об этом, и Хана будет прилежно трудиться, чтобы сравняться с остальными.

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Темы
 
Медленный старт (Slow Start)
 10 маяАнонс сериала «Медленный старт»
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Анонс сериала «Медленный старт»

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