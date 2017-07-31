«Медленный старт» — авторский состав

Официальный сайт экранизации ёнкомы «Медленный старт» (Slow Start) объявил авторский состав телесериала, выходящего в январе следующего года.

Хана Ичиносе — обычная шестнадцатилетняя школьница. Однако есть в ней и кое-что не совсем обычное: она пошла в старшую школу на год позже. Её одноклассники не знают об этом, и Хана будет прилежно трудиться, чтобы сравняться с остальными.