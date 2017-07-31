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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Игра Короля» — анонс аниме-хоррора

Свежий выпуск журнала Manga Action объявил о производстве телевизионной экранизации хоррор-романа Нобуаки Каназавы «Игра Короля» (Ousama Game), намеченной на октябрь этого года.

История начинается с того, что 32 ученикам одного класса на телефоны приходит сообщение от некоего человека, именующего себя «Королём». В сообщении — правила игры, согласно которым каждый из учеников должен выполнять присылаемые «Королём» задания, а не выполнивших задание за 24 часа ждёт смертельное наказание. Борясь за свои жизни, герои вскоре понимают, что приказы становятся всё более и более сложными.

Сэйю
Нобуаки Каназава Мамору Мияно Лайт Ягами в «Тетради смерти», Ринтаро Окабе в «Вратах Штейна»
Щинго Адачи Щинья Хамазое Сенноске Андо в «Великолепном кондитере», Мицуо Фукухара в «Любовной песни для одного пилота»
Тощиюки Абэ Ёщицугу Мацуока Кирито в «Искусстве меча Online», Сора в «Нет игры, нет жизни»
Сатоми Ищии Мию Цуджи Нина О’Брайан в «Макроссе Дельта»
Хирофуми Иноуэ Сугуру Нарисава
Риа Ивамура Пайл Маки Нищикино в «Любовь вживую! Проект „Школьный идол “», Кокоа Такеда в «Мировом импульсе 2»
Ёске Уеда Юма Учида Нагиса Кирью в «Кризисе в классе», Хаяте Иммельманн в «Макроссе Дельта»
Кана Уеда Юи Макино Сакура в «Хронике Крыльев», Фумина Хощино в «Гандам: Сконструированные бойцы 2»
Акира Оуно Фукущи Очиаи Такео Оцута в «Изо всех сил», Могузо в «Гримгаре фантазии и праха»
Юске Каваками Кимито Тотани Кеиго Казама в «Празднике мечты»
Чиа Кавано Ами Фукущима
Акеми Кинощита Кономи Юзаки
Мами Щирокава Юка Оцубо Тощино Кёко в «Юруюри», Канако Мимура в «Идолмастере: Девушках-золушках»
Дайсуке Тасаки Хисаёщи Суганума Ацущи Китамото в «Тетради дружбы Нацуме», Ёщитака в «Полезных советах»
Хидеки Тоёда Кендзи Акабане Продюсер в «Идолмастере», Ясуо Нанбу в «Космическом линкоре „Ямато“ 2199»
Минако Накао Мираи Сасаки
Мисаки Накадзима Риса Юзуки Мизуне Масаки в «Тэнти — лишний! Рё-о-ки 4»
Наоя Хащимото Щинноске Тачибана Томоэ в «Поцелуе божества», Юске Нисака в «Любви и лжи»
Нами Хирано Минори Сузуки Фрейя Вион в «Макроссе Дельта»
Тощиюки Фудзиока Кодай Сакаи Мичио Сумиёщи в «Изо всех сил», Мицумуне в «Пристанище для заблудших»
Чиеми Хонда М.А.О Ворона в «Дюрараре 2», Папика в «Кувыркашках»
Каори Маруока Марико Хонда Куруми Сакурано в «По велению студсовета», Юко Аиои в «Повседневности»
Эми Миязаки Мисаки Сузуки Кутфледда в «Игрушках Лотты!», Капитан Ариа в «Милитари!»
Щоута Ящиро Щуута Моришима Исобе в «Поцелуе божества», Матеус Каллавэй в «Чайке, принцессе с гробом»
Хироко Ямагучи Мия Амамия Фуука Масаки в «Тэнти — лишний! Рё-о-ки 4»
Кейта Ямащита Юи Нагано
Кента Акамацу Юске Сасаки
Масатощи Ои Ю Санада
Ая Курамото Саки Фудзита Имир в «Атаке на Титана», Акаги в «Флотской коллекции»
Дайки Куросава Хитощи Хориноучи
Юна Кобаящи Аи Накадзима
Тощифуми Сакакибара Хаято Хориучи
Такуя Сакамото Сатощи Хино Сайто Хирага в «Подручном Луизы-Нулизы», Камуи в «Гинтаме»
Юичи Сато Тацухиса Сузуки Юдзи Сакамото в «Дураке, тестах и призванных существах», Макото Тачибана в «Воле»
Тацуя Щинба Юске Тонозаки
Рё Сугисава Хироюки Кагура Кендзи Миязава в «Бродячих псах литературы», Даичи и Кайто Щиратори в «Психопарне 100%»
Щин Такада Макото Такада
Нанами Такуми Рие Ханафуса
Теруаки Нагата Рёта Сузуки
Цубаса Фурусава Масащи Учида Гоу Аянобе в «Боевая хулиганка: Девчонка бьёт парней»
Нацуко Хонда Юи Хорие Нару Нарусегава в «Любовь и Хина», Минори Кущиеда в «Торадоре!»
Ая Мацуока Юка Озаки Сервал в «Животных-друзьях», Аска Тояма в «Громкой мечте»
Риона Мацумото Акари Уехара Юко Конагай в «Няшных деньках», Нефлен Луку Инсания в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
Рина Минами Кана Юки Ринслет Лоуренфрост в «Танце клинка духовного элементалиста», Маи Итоеда в «Кейдзо»
Аими Муразуми Ибуки Кидо Клэр Роуг в «Танце клинка духовного элементалиста», Мегуми Дзинно в «Эроманга-сенсее»
Харука Момоки Козуса Аранами Грендайзер в «Девушках-роботах Z», Ларнтолк Ицури Хистория в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
Мицуки Юкимура Сузуна Кинощита Мачида в «Дядьке и зефирке»
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Игра Короля (Ousama Game)
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