«Игра Короля» — анонс аниме-хоррора

Свежий выпуск журнала Manga Action объявил о производстве телевизионной экранизации хоррор-романа Нобуаки Каназавы «Игра Короля» (Ousama Game), намеченной на октябрь этого года.

История начинается с того, что 32 ученикам одного класса на телефоны приходит сообщение от некоего человека, именующего себя «Королём». В сообщении — правила игры, согласно которым каждый из учеников должен выполнять присылаемые «Королём» задания, а не выполнивших задание за 24 часа ждёт смертельное наказание. Борясь за свои жизни, герои вскоре понимают, что приказы становятся всё более и более сложными.