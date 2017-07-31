«Игра Короля» — анонс аниме-хоррора

Свежий выпуск журнала Manga Action объявил о производстве телевизионной экранизации хоррор-романа Нобуаки Каназавы «Игра Короля» (Ousama Game), намеченной на октябрь этого года.
История начинается с того, что 32 ученикам одного класса на телефоны приходит сообщение от некоего человека, именующего себя «Королём». В сообщении — правила игры, согласно которым каждый из учеников должен выполнять присылаемые «Королём» задания, а не выполнивших задание за 24 часа ждёт смертельное наказание. Борясь за свои жизни, герои вскоре понимают, что приказы становятся всё более и более сложными.
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Сэйю
|Нобуаки Каназава
|Мамору Мияно
|Лайт Ягами в «Тетради смерти», Ринтаро Окабе в «Вратах Штейна»
|Щинго Адачи
|Щинья Хамазое
|Сенноске Андо в «Великолепном кондитере», Мицуо Фукухара в «Любовной песни для одного пилота»
|Тощиюки Абэ
|Ёщицугу Мацуока
|Кирито в «Искусстве меча Online», Сора в «Нет игры, нет жизни»
|Сатоми Ищии
|Мию Цуджи
|Нина О’Брайан в «Макроссе Дельта»
|Хирофуми Иноуэ
|Сугуру Нарисава
|Риа Ивамура
|Пайл
|Маки Нищикино в «Любовь вживую! Проект „Школьный идол “», Кокоа Такеда в «Мировом импульсе 2»
|Ёске Уеда
|Юма Учида
|Нагиса Кирью в «Кризисе в классе», Хаяте Иммельманн в «Макроссе Дельта»
|Кана Уеда
|Юи Макино
|Сакура в «Хронике Крыльев», Фумина Хощино в «Гандам: Сконструированные бойцы 2»
|Акира Оуно
|Фукущи Очиаи
|Такео Оцута в «Изо всех сил», Могузо в «Гримгаре фантазии и праха»
|Юске Каваками
|Кимито Тотани
|Кеиго Казама в «Празднике мечты»
|Чиа Кавано
|Ами Фукущима
|Акеми Кинощита
|Кономи Юзаки
|Мами Щирокава
|Юка Оцубо
|Тощино Кёко в «Юруюри», Канако Мимура в «Идолмастере: Девушках-золушках»
|Дайсуке Тасаки
|Хисаёщи Суганума
|Ацущи Китамото в «Тетради дружбы Нацуме», Ёщитака в «Полезных советах»
|Хидеки Тоёда
|Кендзи Акабане
|Продюсер в «Идолмастере», Ясуо Нанбу в «Космическом линкоре „Ямато“ 2199»
|Минако Накао
|Мираи Сасаки
|Мисаки Накадзима
|Риса Юзуки
|Мизуне Масаки в «Тэнти — лишний! Рё-о-ки 4»
|Наоя Хащимото
|Щинноске Тачибана
|Томоэ в «Поцелуе божества», Юске Нисака в «Любви и лжи»
|Нами Хирано
|Минори Сузуки
|Фрейя Вион в «Макроссе Дельта»
|Тощиюки Фудзиока
|Кодай Сакаи
|Мичио Сумиёщи в «Изо всех сил», Мицумуне в «Пристанище для заблудших»
|Чиеми Хонда
|М.А.О
|Ворона в «Дюрараре 2», Папика в «Кувыркашках»
|Каори Маруока
|Марико Хонда
|Куруми Сакурано в «По велению студсовета», Юко Аиои в «Повседневности»
|Эми Миязаки
|Мисаки Сузуки
|Кутфледда в «Игрушках Лотты!», Капитан Ариа в «Милитари!»
|Щоута Ящиро
|Щуута Моришима
|Исобе в «Поцелуе божества», Матеус Каллавэй в «Чайке, принцессе с гробом»
|Хироко Ямагучи
|Мия Амамия
|Фуука Масаки в «Тэнти — лишний! Рё-о-ки 4»
|Кейта Ямащита
|Юи Нагано
|Кента Акамацу
|Юске Сасаки
|Масатощи Ои
|Ю Санада
|Ая Курамото
|Саки Фудзита
|Имир в «Атаке на Титана», Акаги в «Флотской коллекции»
|Дайки Куросава
|Хитощи Хориноучи
|Юна Кобаящи
|Аи Накадзима
|Тощифуми Сакакибара
|Хаято Хориучи
|Такуя Сакамото
|Сатощи Хино
|Сайто Хирага в «Подручном Луизы-Нулизы», Камуи в «Гинтаме»
|Юичи Сато
|Тацухиса Сузуки
|Юдзи Сакамото в «Дураке, тестах и призванных существах», Макото Тачибана в «Воле»
|Тацуя Щинба
|Юске Тонозаки
|Рё Сугисава
|Хироюки Кагура
|Кендзи Миязава в «Бродячих псах литературы», Даичи и Кайто Щиратори в «Психопарне 100%»
|Щин Такада
|Макото Такада
|Нанами Такуми
|Рие Ханафуса
|Теруаки Нагата
|Рёта Сузуки
|Цубаса Фурусава
|Масащи Учида
|Гоу Аянобе в «Боевая хулиганка: Девчонка бьёт парней»
|Нацуко Хонда
|Юи Хорие
|Нару Нарусегава в «Любовь и Хина», Минори Кущиеда в «Торадоре!»
|Ая Мацуока
|Юка Озаки
|Сервал в «Животных-друзьях», Аска Тояма в «Громкой мечте»
|Риона Мацумото
|Акари Уехара
|Юко Конагай в «Няшных деньках», Нефлен Луку Инсания в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
|Рина Минами
|Кана Юки
|Ринслет Лоуренфрост в «Танце клинка духовного элементалиста», Маи Итоеда в «Кейдзо»
|Аими Муразуми
|Ибуки Кидо
|Клэр Роуг в «Танце клинка духовного элементалиста», Мегуми Дзинно в «Эроманга-сенсее»
|Харука Момоки
|Козуса Аранами
|Грендайзер в «Девушках-роботах Z», Ларнтолк Ицури Хистория в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
|Мицуки Юкимура
|Сузуна Кинощита
|Мачида в «Дядьке и зефирке»