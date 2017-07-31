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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Хакеры добрались до седьмого сезона «Игры престолов»

Эпидемия хакерского разгула докатилась и до HBO. По информации издания Entertainment Weekly, стараниями кибервзломщиков в сеть попали по одному свежему эпизоду сериалов «Игроки» и «Номер 104», а также утверждённый сценарий четвёртого эпизода «Игры престолов». Всего, по предварительным данным, украдено полтора терабайта данных, и хакеры грозятся вскорости их обнародовать.

В ночь с воскресенья на понедельник некоторые журналисты получили анонимные электронные письма, уведомлявшие о взломе базы данных HBO и, в частности, об утечке контента по «Игре престолов» с приглашением скачать незаконно добытые файлы. Действительно ли хакерам удалось заполучить свежие эпизоды седьмого сезона или это пустое бахвальство — покажет время. На данный момент слитых в сеть эпизодов сериала не обнаружено.

Представители кабельного канала пока никак не комментируют информацию о краже и заверяют, что заручились поддержкой властей и специалистов по кибербезопасности, чтобы как можно скорее залатать брешь в системе и разыскать виновных.

Это не первый инцидент такого рода для «Игры престолов». С подобной бедой фэнтезийный эпик столкнулся в 2015 году, когда до премьеры в сеть попали четыре первых серии пятого сезона, предназначенные для просмотра инсайдерами индустрии и прессой. С тех пор кабельный канал завязал с предварительной рассылкой контента, однако это не уберегло многосерийный флагман кабельного канала от пары-тройки чуть менее масштабных инцидентов в последующие два года.

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Темы
 
Игра престолов
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