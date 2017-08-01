Студия Disney лишила «Отряд самоубийц 2» режиссёра

«Отряд самоубийц 2» не показался режиссёру Хауме Кольет-Серра («Отмель») достаточно серьёзным проектом, чтобы закрепиться на нём по-настоящему. И он ушёл снимать фильм по мотивам популярного диснеевского аттракциона Jungle Cruise. Да, их ещё делают, особенно, если главную роль исполняет Дуэйн «Сканер» Джонсон. Съёмки должны начаться весной 2018 года.

Кольет-Серра был центральным претендентом на постановку сиквела из-за своей тесной связи с криминальными триллерами, но этот жанр даётся товарищу, когда над ним возвышается Лиам Нисон («Неизвестный», «Воздушный маршал» и «Ночной беглец»)

Ну а студия Disney предложила ему поставить экшен-приключенческое кино в духе «Индианы Джонса». Как раз зрители успеют прийти в себя после другого захода в джунгли с Дуэйном под названием «Джуманджи».

Последний вариант сценария Jungle Cruise написали Патрик Маккей и ДиДжей Пейн.

У «Отряда самоубийц 2» были и другие режиссёры с потенцией — Рубен Флейшер, Даниэль Эспиноса и Джонатан Левин.