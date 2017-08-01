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Sinner: Sacrifice for Redemption — китайский Dark Souls

Больше клонов Dark Souls! Ещё больше! На сей раз за дело взялись китайцы из студии Dark Star, чья Sinner: Sacrifice for Redemption должна выйти на PC, PS4 и Xbox One где-то во втором квартале 2018 года.

Героя Sinner: Sacrifice for Redemption зовут Адам. Он потерял свою память и теперь должен потихоньку возвращать себе воспоминания и сражаться с грехами прошлого, обретшими плоть. Проблема в том, что у призыва грехов (местных боссов) есть цена — это перманентно снижает параметры героя. Ну а в остальном игра обещает всё то, что должен обещать клон Dark Souls: мрачный фэнтезийный сеттинг с проработанным лором, разнообразное оружие и предметы, высокая, но справедливая сложность, различные концовки и режимы типа New Game+, призванные порадовать любителей многократно проходить свои игры.

 
 
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Видео Sinner: Sacrifice for Redemption (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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