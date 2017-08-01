 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
КГ играет: Statik Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1 Мэтт Гроунинг работает над мультсериалом о пьющей принцессе Лучшее аниме весны 2017 года «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Амазон» слил полное издание Battlefield 1

Если верить французскому «Амазону», то 22 августа EA выпустит на дисках полное издание Battlefield 1, названное Battlefield 1 Revolution. Как это водится, туда войдёт как оригинальная игра, так и все DLC из сезонного пропуска, а стоить оно будет полную цену: $ 60 или их аналог.

Прикол в том, что Battlefield 1 ещё очень далеко до «полного» статуса. Из четырёх анонсированных дополнений было выпущено лишь одно, а релиз следующего, посвящённого России In the Name of the Tsar, намечен на сентябрь. Рановато, в общем, EA задумалась о полных переизданиях, но им виднее.

+ Обсудить
Темы
 
Battlefield 1 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дебютный трейлер игры Battlefield 1
 
Список игр, заточенных под PS4 Pro на старте
 
Battlefield превратят в сериал

Тоже интересно

 
Кино Репортаж с премьеры фильма «Разборка в Маниле»
 
Кино Анонс трейлера фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Хороший день, чтобы топить японцев
 
Mass Effect: Andromeda — седьмой трейлер
 
Анонс и трейлер Fallout 4
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 148: Межзвёздный армянин
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика