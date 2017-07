«Амазон» слил полное издание Battlefield 1

Если верить французскому «Амазону», то 22 августа EA выпустит на дисках полное издание Battlefield 1, названное Battlefield 1 Revolution. Как это водится, туда войдёт как оригинальная игра, так и все DLC из сезонного пропуска, а стоить оно будет полную цену: $ 60 или их аналог.

Прикол в том, что Battlefield 1 ещё очень далеко до «полного» статуса. Из четырёх анонсированных дополнений было выпущено лишь одно, а релиз следующего, посвящённого России In the Name of the Tsar, намечен на сентябрь. Рановато, в общем, EA задумалась о полных переизданиях, но им виднее.