Игры Capcom не оправдывают ожиданий издателя

Есть подозрение, что издательство Capcom очень слабо представляет, что думают и чего хотят геймеры, потому что его крупные релизы раз за разом показывают результаты, не дотягивающие до планов фирмы, но при этом именно так, как и ожидала публика. Сначала они ждали каких-то баснословных цифр от Resident Evil 7 — хоррора крутого, но очень уж отличного от шутероподобных предшественников.

Следом оказалось, что на запуске Street Fighter V была продана тиражом в 1,4 миллиона вместо двух, на которые рассчитывала Capcom, а к концу июня цифра добралась лишь до 1,7. Более того, Capcom ожидала 2 миллиона проданных копий и у Dead Rising 4 — игры, которую в Steam купило около 55 тысяч человек, и которой не приходится рассчитывать не то что на два, но даже на один миллион. Кто-то мог бы сделать из этого вывод, что не стоит идти против всех пожеланий фанатов серии (в случае с Dead Rising 4) или выпускать проект в богатом на конкуренцию жанре почти без контента (это мы про Street Fighter V), но как-то слабо верится, что Capcom извлечёт из урока именно эти выводы.

Ну и последнее. Знали ли вы, что у серии когда-то культовых ролевых игр Breath of Fire в 2016 году появилась долгожданная шестая часть? Не удивляйтесь, если не знали: Breath of Fire 6 (номерной релиз в культовой серии, повторимся) превратили в условно-бесплатную игрушку для мобилок и браузеров. И план этот, сюрприз, не удался: jRPG с треском провалилась и её закрыли раньше, чем Capcom успела хотя бы заикнуться об англоязычной версии.