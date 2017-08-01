«Судьба: Экстра Последний Бис» — сэйю и второй тизер

Стартующий в зимнем сезоне сериал «Судьба: Экстра Последний Бис» (Fate/Extra Last Encore) — экранизация игрового спин-оффа серии — обзавелась парочкой основных сэйю, а также новым тизером. Итак, Хакуно Кищинами озвучит Ацущи Абе (Моритака Мащиро в «Бакумане»), а местную Сейбер — Сакура Танге (Сакура Киномото в «Сакуре — собирательнице карт»)

В результате таинственного инцидента мана, некогда наполнявшая мир, окончательно исчезла к 2030 году. Но битву за всемогущий Грааль это не остановило.

В виртуальной академии Цукумихара, созданной организацией «Лунная Ячейка», проходит новая война за всемогущий исполнитель желаний, реализованная с помощью системы призыва героев под названием «Серийный Фантазм» (СЕРАФ). И теперь уже не семь, а сто двадцать восемь мастеров сойдутся в битве на Арене ради обладания Святым Граалем.