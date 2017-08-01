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КГ играет: Statik Лучшее аниме 2016 года — голосование «Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер Call of Duty: WWII — слитый трейлер зомби-режима Army of The Dead «Годзилла: Планета кайдзю» — тизер
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Судьба: Экстра Последний Бис» — сэйю и второй тизер
Промо-арт аниме «Судьба: Экстра Последний Бис»

Стартующий в зимнем сезоне сериал «Судьба: Экстра Последний Бис» (Fate/Extra Last Encore) — экранизация игрового спин-оффа серии — обзавелась парочкой основных сэйю, а также новым тизером. Итак, Хакуно Кищинами озвучит Ацущи Абе (Моритака Мащиро в «Бакумане»), а местную Сейбер — Сакура Танге (Сакура Киномото в «Сакуре — собирательнице карт»)

В результате таинственного инцидента мана, некогда наполнявшая мир, окончательно исчезла к 2030 году. Но битву за всемогущий Грааль это не остановило.

В виртуальной академии Цукумихара, созданной организацией «Лунная Ячейка», проходит новая война за всемогущий исполнитель желаний, реализованная с помощью системы призыва героев под названием «Серийный Фантазм» (СЕРАФ). И теперь уже не семь, а сто двадцать восемь мастеров сойдутся в битве на Арене ради обладания Святым Граалем.

Авторы
Режиссёр Акиюки Симбо «Легенды о монстрах», «Мартовский лев»
Режиссёр сериала Юкихиро Миямото «Волшебница Мадока Магика», «Аракава под мостом»
Сценарист Киноко Насу автор первоисточника
Дизайнер персонажей Масааки Такияма «Токийские эсперы»
Композитор Сатору Коусаки «Легенды о монстрах», «Меланхолия Харухи Судзумии»
Студия Shaft
 
 
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Темы
 
Видео Судьба: Экстра Последний Бис (Fate/Extra Last Encore)
 27 марта 2016 годаБольше «Судеб» 18 декабря 2015 годаСудеб много не бывает 1 январяНовогодняя судьба
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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