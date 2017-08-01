«Судьба: Экстра Последний Бис» — сэйю и второй тизер

Стартующий в зимнем сезоне сериал «Судьба: Экстра Последний Бис» (Fate/Extra Last Encore) — экранизация игрового спин-оффа серии — обзавелась парочкой основных сэйю, а также новым тизером. Итак, Хакуно Кищинами озвучит Ацущи Абе (Моритака Мащиро в «Бакумане»), а местную Сейбер — Сакура Танге (Сакура Киномото в «Сакуре — собирательнице карт»)
В результате таинственного инцидента мана, некогда наполнявшая мир, окончательно исчезла к 2030 году. Но битву за всемогущий Грааль это не остановило.
В виртуальной академии Цукумихара, созданной организацией «Лунная Ячейка», проходит новая война за всемогущий исполнитель желаний, реализованная с помощью системы призыва героев под названием «Серийный Фантазм» (СЕРАФ). И теперь уже не семь, а сто двадцать восемь мастеров сойдутся в битве на Арене ради обладания Святым Граалем.
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Авторы
|Режиссёр
|Акиюки Симбо
|«Легенды о монстрах», «Мартовский лев»
|Режиссёр сериала
|Юкихиро Миямото
|«Волшебница Мадока Магика», «Аракава под мостом»
|Сценарист
|Киноко Насу
|автор первоисточника
|Дизайнер персонажей
|Масааки Такияма
|«Токийские эсперы»
|Композитор
|Сатору Коусаки
|«Легенды о монстрах», «Меланхолия Харухи Судзумии»
|Студия
|Shaft