Начались съёмки фильма про трансформера Бамблби

Студия Paramount Pictures приступила к съёмкам фильма «Бамблби» — первого спин-оффа франчайза «Трансформеры». Киношники даже не вылезут из Калифорнии, всё настолько скромно.

Дата выхода — 21 декабря 2018 года, аккурат против «Аквамена». Похоже, кто-то очень сильно хочет продать кучу игрушек под Рождество! И это компания Hasbro.

Режиссирует художественную картину Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае»). Главные роли исполняют Хейли Стайнфелд, Памела Эдлон, Джон Сина, Стивен Шнейдер, Хорхе Лендеборг мл, Джейсон Дракер, Кеннет Чой, Рикардо Хойос, Эбби Куин, Рейчел Кроу и Грейси Дзинни.

Сюжет: В 1987 году скрывающийся Бамблби находит укромное местечко на свалке в небольшом калифорнийском городке. Чарли (Хейли Стайнфелд), которой скоро исполнится 18, ищет своё место в мире, но ей попадается Бамблби — морально сломленный и сильно повреждённый. Чарли восстанавливает машину и моментально осознаёт — ей попался не просто жёлтый Volkswagen «Жук».

Ну надо же, они вернут Бамблби его оригинальную форму. И да, мы тоже заметили, что они позвали в кино рестлера.