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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериалу Марио Ван Пиблза «Суеверие» подыскали исполнителей основных ролей

Запущенный в обход пилотной серии в прошлом декабре сериал «Суеверие» сформировал свой основной актёрский состав, где до сих пор значился лишь Марио Ван Пиблз («Схватка», «Родословная»), вдобавок выступающий сценаристом, продюсером и режиссёром проекта Syfy.

В сериале наряду с Ван Пиблзом сыграют Робинн Ли («На пятьдесят оттенков темнее»), Брэд Джеймс («Подземка») и Уильям Эрл Браун («Дедвуд»), а также Деметрия Маккинни, Даймонд Даллас Пейдж, Моргана Ван Пиблз, Т. С. Картер и Татьяна Лиа Заппардино.

Мистический триллер, первый сезон которого состоит из двенадцати серий, рассказывает о семье Хастингсов из городка Ла-Рошель на юге Штатов, владеющей единственным в округе кладбищем и домом для проведения гражданских панихид. Вдобавок члены семейства — опытные колдуны и алхимики — специализируются на посмертной опеке тех, кто умер от рук демонических инферналий или любых других паранормальных сущностей, обилием которых славится Ла-Рошель.

Соавтором и шоураннером сериала выступает Джоэл Андерсон Томпсон («Звёздный крейсер „Галактика“»). Исполнительным продюсером — Лоуренс Эндрис («Клиент всегда мёртв»). Производством занимаются студии XLrator Media и MVPTV. Премьера запланирована на эту осень.

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Подкасты
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