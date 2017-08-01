Самое продаваемое аниме за 24–30 июля: потрясающий старт «Твоего имени»

Что долгожданный релиз «Твоего имени» на дисках окажется фантастически успешным, было ясно заранее, но старт вышел даже более впечатляющим, чем ожидалось — 638 394 проданных копии. Можно смело нацеливаться на всеяпонский суперхит «Мой сосед Тоторо», и по сию пору обитающий в чартах, — его тираж достиг уже 1 393 032 дисков. Насчёт «Унесённых призраками» с их 2 461 427 дисками пока рано говорить, но и они могут оказаться достижимыми.

«Фантазия Гранблю», даром что на таком фоне её успехи могут показаться скромными, продолжает продаваться просто прекрасно — 30 272 экземпляра (-2 533).

10 254 проданных копии «Как из заурядной девушки воспитать героиню 2» — это почти вдвое больше, чем прочили сериалу, и даже чуть больше, чем у «Эроманга-сенсея», а это уже серьёзная заявка. Ко всему прочему, второй сезон стартовал лучше первого — в 2015 году на первой неделе раскупили лишь 6 592 копии. Да, в итоге этот результат удвоился, и первый том достиг тиража в 13 281 экземпляр, а эти цифры повторить будет всё же непросто. Но, похоже, третий сезон практически обеспечен.

Продажи последнего тома «Благослови этот чудесный мир! 2» остались на одном уровне с предыдущим, а средний показатель по сезону составил 9 794 экземпляра, до первого не хватает всего двух тысяч. Третий сезон — тоже почти гарантирован.

Последний том вышел и у «Гинтамы 4» — средние продажи аниме 4 653 копии, что куда хуже, чем у «Гинтамы 3» с её 7 441 копией. И тем не менее, следующий сезон — ну, вы поняли.

Казалось бы, летние аниме ещё едва начались, а первые из них уже выходят на дисках — «Дикая пляска мечей» начинает с 8 810 копий и непременно станет одним из самых успешных проектов лета. Вопрос в том, успех ли это для франчайза: «Ханамару» продавался куда лучше — стартовый тираж составил 19 076 дисков, а в среднем по сезону — 17 345 дисков.

Второй том уже упомянутого «Эроманга-сенсея» был продан 7 030 копиями, что на 2 323 меньше, чем у первого тома в первую неделю, и всё же весьма и весьма хорошо.

У «Отважных ведьм» вышел последний том, и средний тираж сезона теперь равен 5 127 копиям. Это в два с половиной раза меньше, чем у «Штурмовых ведьм», и всё же наверняка остаётся пространство для дальнейшего падения в ещё одном, а то и двух сезонах. А вот «Громкой мечте», даром что на третьем томе её тираж упал всего на три с половиной сотни, до 3 029 дисков, дальше отступать, пожалуй, уже некуда.

«Священный воин Дунбин», проект Sunrise тридцатичетырёхлетней выдержки, оказался актуален и сейчас — у Blu-ray-бокса нашлось 2 072 покупателя. Это больше, чем у «Воссоздателей» с их 2 022 несчастными дисками, и «Худшего учителя магии и Хроник Акаши» — ни учитель, ни Хроника не помогли продать больше 1 971 диска.