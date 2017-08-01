 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
BioWare Montreal пришёл конец ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 12: Чем отпугнуть от аниме Новости игр — лучшее за неделю Сэмюэл Л. Джексон сыграет в криминальном триллере «Старик» Джон Карпентер поработает над антологией ужасов для канала Syfy
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

Самое продаваемое аниме за 24–30 июля: потрясающий старт «Твоего имени»
Полная таблица

Что долгожданный релиз «Твоего имени» на дисках окажется фантастически успешным, было ясно заранее, но старт вышел даже более впечатляющим, чем ожидалось — 638 394 проданных копии. Можно смело нацеливаться на всеяпонский суперхит «Мой сосед Тоторо», и по сию пору обитающий в чартах, — его тираж достиг уже 1 393 032 дисков. Насчёт «Унесённых призраками» с их 2 461 427 дисками пока рано говорить, но и они могут оказаться достижимыми.

«Фантазия Гранблю», даром что на таком фоне её успехи могут показаться скромными, продолжает продаваться просто прекрасно — 30 272 экземпляра (-2 533).

10 254 проданных копии «Как из заурядной девушки воспитать героиню 2» — это почти вдвое больше, чем прочили сериалу, и даже чуть больше, чем у «Эроманга-сенсея», а это уже серьёзная заявка. Ко всему прочему, второй сезон стартовал лучше первого — в 2015 году на первой неделе раскупили лишь 6 592 копии. Да, в итоге этот результат удвоился, и первый том достиг тиража в 13 281 экземпляр, а эти цифры повторить будет всё же непросто. Но, похоже, третий сезон практически обеспечен.

Продажи последнего тома «Благослови этот чудесный мир! 2» остались на одном уровне с предыдущим, а средний показатель по сезону составил 9 794 экземпляра, до первого не хватает всего двух тысяч. Третий сезон — тоже почти гарантирован.

Последний том вышел и у «Гинтамы 4» — средние продажи аниме 4 653 копии, что куда хуже, чем у «Гинтамы 3» с её 7 441 копией. И тем не менее, следующий сезон — ну, вы поняли.

Казалось бы, летние аниме ещё едва начались, а первые из них уже выходят на дисках — «Дикая пляска мечей» начинает с 8 810 копий и непременно станет одним из самых успешных проектов лета. Вопрос в том, успех ли это для франчайза: «Ханамару» продавался куда лучше — стартовый тираж составил 19 076 дисков, а в среднем по сезону — 17 345 дисков.

Второй том уже упомянутого «Эроманга-сенсея» был продан 7 030 копиями, что на 2 323 меньше, чем у первого тома в первую неделю, и всё же весьма и весьма хорошо.

У «Отважных ведьм» вышел последний том, и средний тираж сезона теперь равен 5 127 копиям. Это в два с половиной раза меньше, чем у «Штурмовых ведьм», и всё же наверняка остаётся пространство для дальнейшего падения в ещё одном, а то и двух сезонах. А вот «Громкой мечте», даром что на третьем томе её тираж упал всего на три с половиной сотни, до 3 029 дисков, дальше отступать, пожалуй, уже некуда.

«Священный воин Дунбин», проект Sunrise тридцатичетырёхлетней выдержки, оказался актуален и сейчас — у Blu-ray-бокса нашлось 2 072 покупателя. Это больше, чем у «Воссоздателей» с их 2 022 несчастными дисками, и «Худшего учителя магии и Хроник Акаши» — ни учитель, ни Хроника не помогли продать больше 1 971 диска.

+ Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Твоё имя» Макото Синкая осенью выйдет в российский прокат
 
Аниме «Твоё имя» Макото Синкая может стать самым кассовым в мире
 
Новое аниме лета 2016 года

Тоже интересно

 
Кино Локализованный постер: «Джейсон Борн»
 
Кино Зак Снайдер и Генри Кавилл хотят нового Супермена
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 39
 
Кино Изабела Монер подружится с «Трансформерами 5»
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Mass Effect: Andromeda
 
Кино Вин Дизель обещает заключительную Форсажную Трилогию!
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика