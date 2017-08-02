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Профинансированная фанатами тактика от автора Final Fantasy Tactics воскресла из мёртвых

Кто-нибудь помнит о проекте под названием Unsung Story: Tale of the Guardians? Мы писали о нём ещё в 2014 году, когда игра привлекала инвесторов на «Кикстартере». И у нас были на то причины: дизайнером и сценаристом этой тактической RPG должен был стать культовый японский творец по имени Ясуми Мацуно — отец Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, Vagrant Story и Final Fantasy XII.

Изначально разработка должна была завершиться ещё в 2015 году, но что-то пошло совершенно не так. Студия Playdek, отвечавшая непосредственно за создание игры, облажалась так мощно, что скандал вокруг Mighty No. 9 смотрится в сравнении откровенно комично. Студия распаляла ресурсы на разные проекты, тратила собранные деньги не по назначению, когда всё-таки занималась созданием Unsung Story — работала над никому не нужным мультиплеером, а не одиночной кампанией от Мацуно. Ну а чтобы совсем уж взбесить людей, поддержавших разработку, представители Playdek забивали на обновление своего кикстартера на долгие месяцы, а когда всё-таки делились новостями — делали это максимально скупо и игнорируя любые насущные вопросы.

Но сегодня случилось чудо, подарившее фанатам Мацуно новую надежду: студия Playdek отошла от проекта и передала все наработки инди-издательству Little Orbit. То посмотрело на них, покачало головой, выкинуло всё, что делал не Ясуми Мацуно, и село за производство с нуля.

Да, три года предположительной разработки Unsung Story: Tale of the Guardians были потрачены впустую, но теперь всё-таки есть шанс, что на PC появится новая взрослая фэнтезийная история с добротным тактическим геймплеем — как это и водится у большинства игр японского творца. Нескоро, да. Но это лучше, чем никогда.

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 16 января 2014 годаАвтор Final Fantasy Tactics на Кикстартере 16 февраля 2014 годаДаты выхода и прочие краткие новости об играх
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Автор Final Fantasy Tactics на Кикстартере
 
Даты выхода и прочие краткие новости об играх

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