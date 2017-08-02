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Sony отчиталась об успехах за прошлый квартал

Sony обнародовала финансовые данные за период с 1 апреля по 30 июня. И пускай они не так познавательны, как данные от Nintendo, интересные факты раскрыл и издатель PS4.

Собственно, за прошедшие месяцы в магазины было отгружено ещё 3,3 миллиона этих самых PS4 — на 200 тысяч меньше, чем за год до того, но всё равно неплохо. Общая же сумма отгруженных систем достигла 63,3 миллиона, 60,4 из которых оказались в домах пользователей до начала E3 2017. Ещё Sony объявила, что до конца марта следующего года поставки PS4 планируется довести до 78 миллионов.

Продажи в игровом секторе выросли по сравнению с прошлым годом с 330,4 до 348,1 миллиарда йен, но вот прибыль упала с 44 до 17,7. Достичь первого Sony помог рост продаж софта для PS4 и успехи PlayStation VR. Относительное падение прибыли же связывают с тем, что в прошлом году на сезон выпал релиз Uncharted 4: A Thief’s End, а на этот раз столь крупных игр от внутренних студий Sony с апреля по июнь не выпускала.

Sony отчиталась об успехах за прошлый квартал

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