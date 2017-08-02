Иэн Макшейн стал приёмным отцом нового Хеллбоя

Подозрительный перезапуск «Хеллбоя» сделал правильный выбор в кастинге — Иэн Макшейн получил партию приёмного отца главного героя профессора Брума. В двух фильмах дель Торо эту роль исполнял Джон Хёрт.

Макшейн недавно выдал стране двойную норму угля в сериале «Американские боги» в образе Одина и в двух частях «Джона Уика» он тоже хорош. Макшейн подходит любому проекту.

Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов») режиссирует перезапуск с возрастным рейтингом R по сценарию Эндрю Косби («Два ствола», «Эврика»), Кристофера Голдена и Майка Миньолы. Дэвид Харбор («Очень странные дела») исполняет титульную роль.

Сюжет «Хеллбоя: Пробуждения кровавой королевы» официально не анонсирован, но возможно, что главной злодейкой станет Нимуэ — персонаж из артурианских легенд.

Премьеру нового фильма планируют провести уже в 2018 году.