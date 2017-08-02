Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 241: Это всё духота

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Содержание
|00:00:41 —
|Минутка «Патреона»
|00:08:36 —
|Масштабные досъёмки «Лиги справедливости» и усы Супермена
|00:17:24 —
|Зак Снайдер теряет контроль
|00:18:39 —
|Режиссёр «Чёрной Пантеры» доволен работой с Marvel
|00:20:40 —
|Трейлеры: «Напарник», «Оно»
|00:27:23 —
|Джеймс Кэмерон хочет подарить «Терминатору» новую трилогию
|00:30:37 —
|«Бонд 25» с прежним лицом
|00:35:38 —
|Спин-офф «Джона Уика» про балерину-киллера
|00:37:24 —
|Новый фильм Нила Бломкампа
|00:38:22 —
|«Чудо-женщина» отправится за золотыми статуэтками
|00:43:33 —
|Промо-ролики «Тёмной башни»
|00:44:18 —
|Кинотеатры IMAX откажутся от 3D
|00:46:49 —
|Композиторы «Бегущего по лезвию 2049»
|00:50:32 —
|Кому нужна «Взрывная блондинка» без лесбийской сцены
|00:51:23 —
|Критика «Эмоджи фильма»
|00:52:12 —
|Хакерская атака на кабельный канал HBO
|00:54:39 —
|Обращение от спонсора
|00:56:54 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:16:16 —
|«Старкон» под угрозой
|01:21:27 —
|«Взрывная блондинка» (обсуждение со спойлерами)
|01:26:16 —
|Благодарим наших спонсоров
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