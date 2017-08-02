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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Дж. Р. Рамирез появится во втором сезоне «Джессики Джонс»

Проблемная героиня Marvel, собственным суперсилам предпочитающая бутылку дешёвого виски, вернётся на Netflix 18 августа в сериале «Защитники». Однако и её сольный проект не стоит на месте, продолжая набирать новых актёров. Во втором сезоне супергеройского боевика «Джессика Джонс» к Леа Гибсон, с большой вероятностью играющей Тифозную Мэри, присоединится Дж. Р. Рамирез («Власть в ночном городе», «Стрела»).

Актёру досталась роль отца-одиночки по имени Оскар — нового управляющего домом, где живёт главная героиня. Его маленький сын души не чает в Джессике (Кристен Риттер) и её суперсилах, однако Оскар всё же более осторожен. Он предпочитает сохранять дистанцию, прекрасно понимая, чем грозит подобное соседство.

Дж Р. Рамирезу уже приходилось общаться с супергероями в сериале «Стрела», где он и сам играл одного из уличных мстителей — Дикого Кота. Шоураннер «Джессики Джонс» Мелисса Розенберг считает, что актёр прекрасно впишется в атмосферу сериала. Премьера второго сезона намечена на будущий год.

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Джессика Джонс
 13 июляЛеа Гибсон сыграет во втором сезоне «Джессики Джонс» 3 мая«Защитники» Marvel — трейлер 7 апреляДжанет Мактир появится во втором сезоне «Джессики Джонс»
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