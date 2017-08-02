Starz экранизирует роман Стефани Данлер «Сладкая горечь»

Кабельный канал Starz заинтересовался романом-бестселлером американской писательницы Стефани Данлер «Сладкая горечь» (Sweetbitter), увидевшим свет в прошлом году.

История незамысловатая: двадцатидвухлетняя Тесс переезжает в Нью-Йорк, снимает комнату в Вильямсбурге, устраивается официанткой в престижный ресторан и быстро окунается в мир веселья и алкоголя, секса и наркотиков, роскоши и грязи. Она влюбляется, плачет и радуется, живя в одном ритме с большим городом.

Автор литературного первоисточника лично поработала над первым эпизодом драмы, а в дальнейшем ей поможет сценарист фильма «Электра» и сериала «Американцы» Стю Цикерман. Вдобавок оба выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Plan B Entertainment.